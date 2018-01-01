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Новости

сегодня, 14:30

В Ивановской области ожидается нулевая температура и сильный ветер

Местами - гололедица, снежные заносы и налипание мокрого снега на проводах

Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, с 29 по 30 января на территории Ивановской области будет облачно. Ночью - небольшой, местами умеренный снег. Днем временами – осадки (снег, мокрый снег). На линиях электропередач возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог - гололедица, снежные заносы. Ветер - юго-восточный умеренный 6-11 м/с, днем - с порывами до 17 м/с. Температура: ночью - до - 11°C., днем - до 0°C.



ключевые слова: погода прогноз
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							"В Ивановской области ожидается нулевая температура" - Ух ты вля!! Весь месяц было +25, а тут тебе нате!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ
				
сегодня, 12:56

				

				В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ 
									
								

					
	 На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека
				
сегодня, 12:35

				

				В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека 
								

					
	 Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед
				
сегодня, 10:33

				

				В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед 
									
								

					
	 Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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