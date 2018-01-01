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сегодня, 14:30
В Ивановской области ожидается нулевая температура и сильный ветер
Местами - гололедица, снежные заносы и налипание мокрого снега на проводах
Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, с 29 по 30 января на территории Ивановской области будет облачно. Ночью - небольшой, местами умеренный снег. Днем временами – осадки (снег, мокрый снег). На линиях электропередач возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог - гололедица, снежные заносы. Ветер - юго-восточный умеренный 6-11 м/с, днем - с порывами до 17 м/с. Температура: ночью - до - 11°C., днем - до 0°C.
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Комментарии (1)
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- Поляк в халатикесегодня, 21:39"В Ивановской области ожидается нулевая температура" - Ух ты вля!! Весь месяц было +25, а тут тебе нате!!!
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