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Новости

сегодня, 14:13

В Ивановской области проводится акция-конкурс «Покормите птиц!»

Номинации и условия участия

В регионе в рамках ежегодного Всероссийского проекта Союз охраны птиц России проводится акция «Покормите птиц!».

В конкурсе #Покормитептиц! могут принять участие школьники, учащиеся учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных учреждений, их коллективы (объединения, клубы, школы, классы, общества, группы и т.п.).

При поддержке Департамента экологии и природных ресурсов Ивановской области организаторы конкурса вводят отдельную возрастную категорию для взрослых (старше 18 лет). Работы от взрослых участников принимаются по тем же номинациям:

- «Кормушка для пичужки» (изготовление классических кормушек из дерева, пластика, а также разработка других инновационных моделей);

- «Валентинки для птиц» (изготовление экокормушек, полностью съедобных и состоящих из семян, зерен, ягод и связующего материала)

- «Пернатые гости» (мониторинг посетителей кормушки, фотоотчет).

Для участия в номинациях «Кормушка для пичужки» и «Валентинки для птиц» необходимо изготовить кормушку/экокормушку, сфотографировать и прислать на конкурс снимок.

Для участия в номинации «Пернатые гости» необходимо провести наблюдения на кормушке, отмечать и фотографировать кормящихся птиц. Как результат наблюдения - прислать список видов птиц-посетителей вашей кормушки и собственные фотографии кормящихся птиц.

Работы принимаются по электронному адресу: zhivoymir@bk.ru

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: птицы акция конкурс
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