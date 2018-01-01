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В Ивановской области проводится акция-конкурс «Покормите птиц!»
Номинации и условия участия
В регионе в рамках ежегодного Всероссийского проекта Союз охраны птиц России проводится акция «Покормите птиц!».
В конкурсе #Покормитептиц! могут принять участие школьники, учащиеся учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных учреждений, их коллективы (объединения, клубы, школы, классы, общества, группы и т.п.).
При поддержке Департамента экологии и природных ресурсов Ивановской области организаторы конкурса вводят отдельную возрастную категорию для взрослых (старше 18 лет). Работы от взрослых участников принимаются по тем же номинациям:
- «Кормушка для пичужки» (изготовление классических кормушек из дерева, пластика, а также разработка других инновационных моделей);
- «Валентинки для птиц» (изготовление экокормушек, полностью съедобных и состоящих из семян, зерен, ягод и связующего материала)
- «Пернатые гости» (мониторинг посетителей кормушки, фотоотчет).
Для участия в номинациях «Кормушка для пичужки» и «Валентинки для птиц» необходимо изготовить кормушку/экокормушку, сфотографировать и прислать на конкурс снимок.
Для участия в номинации «Пернатые гости» необходимо провести наблюдения на кормушке, отмечать и фотографировать кормящихся птиц. Как результат наблюдения - прислать список видов птиц-посетителей вашей кормушки и собственные фотографии кормящихся птиц.
Работы принимаются по электронному адресу: zhivoymir@bk.ru
С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
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