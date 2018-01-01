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В Иванове проходит фестиваль городской среды «Выходи гулять!»
План мероприятий
Мероприятия фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в Иванове продлятся до апреля. Об этом сегодня сообщили организаторы феста.
В программу фестиваля входят как спортивные и развлекательные программы, так и исторические и познавательные акции. В парковой зоне и на набережной Сквера мастеров, благоустроенного в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году, еженедельно будут проводиться квесты и конкурсы, соревнования и праздники. Здесь уже состоялись детская спортивная игра «Веселые старты», приуроченная к Всероссийскому дню снега, и спортивный праздник для детей и взрослых «Снежный ком».
В ближайшие недели в рамках фестиваля пройдут урок «Живая история», посвященный первому губернатору Иваново-Вознесенской губернии, всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» и презентация проекта «Техномобиль».
План мероприятий «Выходи гулять!»:
|
Дата,
время
|
г. Иваново, Набережная реки Уводь,
Сквер мастеров
|
Наименование мероприятия
|
2 февраля
15.00-15.30
|
К 100-летию Ивановской губернии у памятника М.В. Фрунзе Ивановская городская ученическая Дума вместе с военно-историческими клубами проведут урок «Живая история», посвящен первому губернатору Иваново-Вознесенской Губернии
|
4 февраля
11.00-12.30
|
Центр интеллектуального творчества «Лидер» ДЮЦ №1 совместно с Московским региональным отделением молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» проводят в городе Иванове Всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант», в рамках которой будут организованы спортивные состязания для школьников и создание картин на снегу
|
10 февраля
12.00-13.30
|
Презентация проекта «Техномобиль». В рамках мероприятия попробовать свои силы в конструировании, робототехнике смогут все желающие дети в возрасте от 6 до 16 лет. Техномобиль создан по подобию «библиомобиля», но не с книгами, а с современным оборудованием: трехмерными принтерами, лазерным и фрезерными станками, а также мобильными комплексами для занятия робототехникой.
|
18 февраля
|
Праздник «Масленичные забавы».
Конкурсы, игры, забавы на Масленицу для жителей города, организованные клубом традиционной культуры «Дид Лада»
|
25 февраля
|
Спортивный праздник «Русские богатыри».
Спортивные конкурсы и соревнования, приуроченные к празднованию Дня Защитника Отечества
|
3 марта
11-00
|
Выставка-продажа картин ивановских художников
«Весенний вернисаж»
|
10 марта
14-00
|
Квест-марафон и конкурс квестов на тему истории города Иванова
|
17 марта
|
Квест-марафон и конкурс квестов на тему истории города Иванова
|
25 марта
12.00-12.30
|
Флешмоб в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья
|
1 апреля
|
Праздник «День смеха».
Конкурсы и забавы, приуроченные к Международному дню смеха
|
7 апреля
14-00
|
Квест-марафон и конкурс квестов на тему истории города Иванова
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Комментарии (3)
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- oiuytrсегодня, 14:15а почему про первого губернатора будут вещать у памятника Фрунзе?? он не был никогда губернатором. В первой половине 1918 года — председатель Иваново-Вознесенского губкома РКП(б), губисполкома, губсовнархоза и военный комиссар Иваново-Вознесенской губернии. Губернаторы были до революции 1971 года и потом после перестройки.
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- oiuytrсегодня, 14:16опечатка 1917 год, не 1971, конечно
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- adimiv oldсегодня, 15:18Наверно потому что в1918 году вообще только была создана Иваново-Вознесенская губерния, отделившись от Владимирской.
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