В Иванове проходит фестиваль городской среды «Выходи гулять!»

План мероприятий

Мероприятия фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в Иванове продлятся до апреля. Об этом сегодня сообщили организаторы феста.

В программу фестиваля входят как спортивные и развлекательные программы, так и исторические и познавательные акции. В парковой зоне и на набережной Сквера мастеров, благоустроенного в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году, еженедельно будут проводиться квесты и конкурсы, соревнования и праздники. Здесь уже состоялись детская спортивная игра «Веселые старты», приуроченная к Всероссийскому дню снега, и спортивный праздник для детей и взрослых «Снежный ком».

В ближайшие недели в рамках фестиваля пройдут урок «Живая история», посвященный первому губернатору Иваново-Вознесенской губернии, всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» и презентация проекта «Техномобиль».

План мероприятий «Выходи гулять!»:





Дата, время г. Иваново, Набережная реки Уводь, Сквер мастеров Наименование мероприятия 2 февраля 15.00-15.30 К 100-летию Ивановской губернии у памятника М.В. Фрунзе Ивановская городская ученическая Дума вместе с военно-историческими клубами проведут урок «Живая история», посвящен первому губернатору Иваново-Вознесенской Губернии 4 февраля 11.00-12.30 Центр интеллектуального творчества «Лидер» ДЮЦ №1 совместно с Московским региональным отделением молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» проводят в городе Иванове Всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант», в рамках которой будут организованы спортивные состязания для школьников и создание картин на снегу 10 февраля 12.00-13.30 Презентация проекта «Техномобиль». В рамках мероприятия попробовать свои силы в конструировании, робототехнике смогут все желающие дети в возрасте от 6 до 16 лет. Техномобиль создан по подобию «библиомобиля», но не с книгами, а с современным оборудованием: трехмерными принтерами, лазерным и фрезерными станками, а также мобильными комплексами для занятия робототехникой. 18 февраля Праздник «Масленичные забавы». Конкурсы, игры, забавы на Масленицу для жителей города, организованные клубом традиционной культуры «Дид Лада» 25 февраля Спортивный праздник «Русские богатыри». Спортивные конкурсы и соревнования, приуроченные к празднованию Дня Защитника Отечества 3 марта

11-00 Выставка-продажа картин ивановских художников «Весенний вернисаж» 10 марта

14-00 Квест-марафон и конкурс квестов на тему истории города Иванова 17 марта

14-00 Квест-марафон и конкурс квестов на тему истории города Иванова 25 марта 12.00-12.30 Флешмоб в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья 1 апреля Праздник «День смеха». Конкурсы и забавы, приуроченные к Международному дню смеха 7 апреля

14-00 Квест-марафон и конкурс квестов на тему истории города Иванова

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