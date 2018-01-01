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Новости

сегодня, 13:39

В Кинешме остановку «Вокзал» вернули на прежнее место

По многочисленным просьбам горожан

С сегодняшнего дня автобусная остановка «Вокзал» в Кинешме, расположенная в настоящее время на площадке с торговым павильоном «Цветы», перенесена на прежнее место - у железнодорожного вокзала. Как сообщили в кинешемской администрации, перенос обусловлен многочисленными обращениями граждан.



ключевые слова: остановка
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	       		В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ
				
сегодня, 12:56

				

				В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ 
									
								

					
	 На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека
				
сегодня, 12:35

				

				В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека 
								

					
	 Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед
				
сегодня, 10:33

				

				В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед 
									
								

					
	 Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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