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сегодня, 13:39
В Кинешме остановку «Вокзал» вернули на прежнее место
По многочисленным просьбам горожан
С сегодняшнего дня автобусная остановка «Вокзал» в Кинешме, расположенная в настоящее время на площадке с торговым павильоном «Цветы», перенесена на прежнее место - у железнодорожного вокзала. Как сообщили в кинешемской администрации, перенос обусловлен многочисленными обращениями граждан.
ключевые слова: остановка
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