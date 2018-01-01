В Кинешме остановку «Вокзал» вернули на прежнее место

По многочисленным просьбам горожан

С сегодняшнего дня автобусная остановка «Вокзал» в Кинешме, расположенная в настоящее время на площадке с торговым павильоном «Цветы», перенесена на прежнее место - у железнодорожного вокзала. Как сообщили в кинешемской администрации, перенос обусловлен многочисленными обращениями граждан.

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