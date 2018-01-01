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сегодня, 13:17
В Иванове приставы принудительно выселили мужчину из общежития
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В Иванове мужчина, пока работал слесарем в МКУ ЖКХ Администрации, занимал муниципальное жилье – комнату в общежитии. Однако после увольнения, несмотря на решение суда, добровольно выселяться из общежития не хотел, от судебных приставов скрывался в течение двух месяцев. В связи с этим было принято решение о принудительном выселении гражданина из незаконно занимаемого помещения.
«В назначенное время судебные приставы в присутствии участкового, взыскателя и понятых, при участии сотрудников специализированной организации, которые вскрыли дверь, осуществили исполнительные действия по принудительному выселению должника. Ключи от комнаты передали представителю Администрации», - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Ивановской области.
Фото: УФССП
ключевые слова: судебные приставы муниципальное жилье выселение
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Комментарии (1)
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- noritaсегодня, 15:51Ну никак у нас народ не хочет понимать, что халява закончилась
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