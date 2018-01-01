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сегодня, 13:17

В Иванове приставы принудительно выселили мужчину из общежития

Фото

В Иванове мужчина, пока работал слесарем в МКУ ЖКХ Администрации, занимал муниципальное жилье – комнату в общежитии. Однако после увольнения, несмотря на решение суда, добровольно выселяться из общежития не хотел, от судебных приставов скрывался в течение двух месяцев. В связи с этим было принято решение о принудительном выселении гражданина из незаконно занимаемого помещения.

«В назначенное время судебные приставы в присутствии участкового, взыскателя и понятых, при участии сотрудников специализированной организации, которые вскрыли дверь, осуществили исполнительные действия по принудительному выселению должника. Ключи от комнаты передали представителю Администрации», - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Ивановской области.


Фото: УФССП



ключевые слова: судебные приставы муниципальное жилье выселение
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									norita								
							
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  • сегодня, 15:51
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							Ну никак у нас народ не хочет понимать, что халява закончилась								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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