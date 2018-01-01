В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ

На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе в Иванове было зарегистрировано 4470 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости по совокупному населению - выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 1%.

В целом по Ивановской области заболеваемость ОРВИ на 13,02% ниже эпидпорога. Всего за неделю в регионе за медицинской помощью обратилось 6266 человек.

В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс в 7 классах 6 школ города Иваново и Ивановского района.

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