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сегодня, 12:56
В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ
На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе в Иванове было зарегистрировано 4470 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости по совокупному населению - выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 1%.
В целом по Ивановской области заболеваемость ОРВИ на 13,02% ниже эпидпорога. Всего за неделю в регионе за медицинской помощью обратилось 6266 человек.
В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс в 7 классах 6 школ города Иваново и Ивановского района.
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