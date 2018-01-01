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Новости

сегодня, 12:35

В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека

Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне

Трагедия произошла 28 января около 11.15 в деревне Семейкино Шуйского района. Как сообщает сайт Шуя.RU, молодой человек лет 20-23 переходил железнодорожный переезд. На парне были надеты большие наушники и накинут капюшон. Вероятно, молодой человек не услышал звук приближающегося поезда. В результате состав протащил его около 200 метров. Выжить не было никаких шансов.

По словам местных жителей, погибший жил в Филино и практически каждый день ходил на работу в деревню Семейкино по ж/д путям. «Многие жители Филино ходят такой дорогой в Семейкино, - говорят местные. – Для них это норма».



ключевые слова: поезд наезд гибель
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:46
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    • 
										+1
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							Дебил конечно. Но все равно жаль.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марта Л								
							
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  • сегодня, 13:56
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										-1
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							Ну, почему сразу дебил???? Может  дебилы те , кто  не могут оборудовать должным образом переходы через железнодорожные пути? Да, денег нет, скажут ,дорого!!!! Но неужели человеческая жизнь стоит дешевле? Машинисту теперь всю жизнь будет снится этот сон... а родителям совсем молодого парня как ??? И так  ведь, по всей стране. Практически нигде нет грамотно оборудованного перехода через пути!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:12
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    • 
										+1
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							Должным образом это как? Встречать лично и за руку переводить?
    
Конечно дебил, если через дорогу (любую) в наушниках и капюшоне.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Какие переходы? Написано же "ходил на работу в деревню Семейкино по ж/д путям". Видимо из за орущей музыки и капюшона не услышал, что его догоняет поезд. Не такое у нас движение и скорости, чтобы переходя пути поперёк попасть под поезд.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Феликс Станиславович								
							
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  • сегодня, 14:43
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    • 
										+1
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							Понимаешь, Марта, как бы тебе помягче объяснить... Оборудованные переходы через путепроводы - вещь, безусловно, хорошая и полезная, но! Как в данном случае это спасло бы ситуацию? Не заметить громадный, грохочущий, идущий с небольшой скоростью (не "Сапсан" же в самом деле, да и черта города рядом) состав, может только форменный дебил. Да и, наверняка, поезд подавал звуковые и световые сигналы перед столкновением. Наушники, да нахлобученный капюшон в месте, представляющим повышенную опасность, наглядно свидетельствуют о полном отсутствии элементарного чувства самосохранения у чувака. А такое бывает только у детей и дебилов. Твои же слова очень напоминают типично рашебыдловский треп, что кругом все во всем виноваты. Еще скажи, что Путин с правительством тут виноваты )))   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									berlioz								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Феликс Станиславович, а может, действительно "путин с правительством виноваты"? Дороги прямой нет, вот и шел по путям - наикратчайшим путем, так сказать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот такие имбицилы и дороги переходят так же, капюшон на голову, чтоб наушники снег не мочил, в голове не бум-бум, только музло тирибонькает.
    
- А потом кричат, он не пропустил, он задавил, он быстро ехал. - Поезду это объясни. Машинисту теперь три дня придется водку хлебать, пожалейте его.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В следующий раз думать (соображать) будет.хотя для того чтобы думать(соображать) нужны мозги, а не наушники. Видимо мозгов нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 15:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В какой следующий раз? " Выжить не было никаких шансов. "								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 17:31
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										+1
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							дэбил)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:41
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										0
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							ненавижу всех кто ходит в наушниках и капюшонах, тем более переходит через дорогу! ДЕБИЛЫ ЭТО! Больше никак их не назвать! У них полностью отсутствует чувство самосохранения!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ
				
сегодня, 12:56

				

				В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ 
									
								

					
	 На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека
				
сегодня, 12:35

				

				В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека 
								

					
	 Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед
				
сегодня, 10:33

				

				В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед 
									
								

					
	 Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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