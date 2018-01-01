В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека

Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне

Трагедия произошла 28 января около 11.15 в деревне Семейкино Шуйского района. Как сообщает сайт Шуя.RU, молодой человек лет 20-23 переходил железнодорожный переезд. На парне были надеты большие наушники и накинут капюшон. Вероятно, молодой человек не услышал звук приближающегося поезда. В результате состав протащил его около 200 метров. Выжить не было никаких шансов.

По словам местных жителей, погибший жил в Филино и практически каждый день ходил на работу в деревню Семейкино по ж/д путям. «Многие жители Филино ходят такой дорогой в Семейкино, - говорят местные. – Для них это норма».

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