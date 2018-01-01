Ивановцы отметили День снега

В парке Степанова прошел семейный спортивный праздник (фото)

27 января в ивановском парке Степанова прошел семейный спортивный праздник, приуроченный к «Всероссийскому Дню снега - 2018».

В рамках праздника состоялись соревнования семейных команд, были организованы спортивно-развлекательные конкурсы и викторины для всех участников.

В соревнованиях семейных команд, входящих в зачет Спартакиады семей города Иваново «Дружный старт», участвовали семьи в составе 3-х человек: папы, мамы и ребенка в возрасте 5-10 лет, а также семейные команды «Династия» в составе 3-х человек: бабушки или дедушки, мамы или папы, ребенка в возрасте 5-10 лет.

Командам необходимо было преодолеть лыжную дистанцию, участвовать в забегах на коньках и в валенках, продемонстрировать умение вести шайбу клюшкой в конкурсе «Хоккей». Каждая семья самостоятельно определяла те испытания, которые ей предстояло преодолеть в течение отведенного часа.

Кроме того, все желающие смогли принять участие в спортивно-развлекательных конкурсах и викторинах: метание валенка в цель, перетягивание каната, забрасывание мячиков в корзину и многое другое. За победу в конкурсах, участникам выдавались купоны, которые потом можно было обменять на призы.

Для гостей праздника работала ярмарка валенок, продавались вкусные угощения и горячие напитки.

По итогам соревнований были определены победители в различных возрастных категориях.

Семьи с ребенком 5-6 лет:

1 место – семья Пшеничновых (ДОУ№172);

2 место - семья Пурышевых (ДОУ №45);

3 место - семья Карповых (ДОУ №79).

Семьи с ребенком 7-8 лет:

1 место - семья Антоновых (СШ №62);

2 место - семья Волковых (лицей №21);

3 место - семья Балаевых (СШ №61).

Семьи с ребенком 9-10 лет:

1 место - семья Волковых (лицей №21);

2 место - семья Тряминых (СШ №8).

Семьи "Династия" прародитель, родитель и ребенок:

1 место - семья Киселевых и Овченковых (ДОУ №32);

2 место - семья Ковалевых и Балашовых (СШ №4);

3 место - семья Тороповых и Жильцовых (ДОУ №166).

Самой быстрой семьей в дисциплине "забег в валенках" стала команда "Дикие ежики" семьи Базыльниковых (СШ №8).

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и ценными подарками от спонсоров семейного спортивного праздника.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

поделиться ссылкой:

