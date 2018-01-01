Полузащитник «Текстильщика» Павел Сергеев перешел в «Арарат»

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Полузащитник «Текстильщика» Павел Сергеев покинул ивановский клуб. С ним подписано соглашение о досрочном прекращении действия контракта по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба ФК «Текстильщик».

24-летний футболист уже отзаявлен из состава нашей команды на текущий сезон. В нем он провел 15 матчей, не забил ни одного гола.

Известно, что Сергеев теперь будет играть за футбольный клуб «Арарат» (Москва), выступающий в зоне «Центр» второго дивизиона. В «Текстильщике» хавбек провел полтора года.

Фото: пресс-служба ФК «Текстильщик»

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