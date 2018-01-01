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Новости

сегодня, 11:52

Полузащитник «Текстильщика» Павел Сергеев перешел в «Арарат»

Фото

Полузащитник «Текстильщика» Павел Сергеев покинул ивановский клуб. С ним подписано соглашение о досрочном прекращении действия контракта по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба ФК «Текстильщик».

24-летний футболист уже отзаявлен из состава нашей команды на текущий сезон. В нем он провел 15 матчей, не забил ни одного гола.

Известно, что Сергеев теперь будет играть за футбольный клуб «Арарат» (Москва), выступающий в зоне «Центр» второго дивизиона. В «Текстильщике» хавбек провел полтора года.

Фото: пресс-служба ФК «Текстильщик»



ключевые слова: спорт футбол "Текстильщик"
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 12:25
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										+1
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							Полтора года, всего 15 игр, ни одного забитого гола... Вот и на фига он такой кому нужен? У "Арарата" , видимо, деньги некуда девать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Болельщик Спартака								
							
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  • сегодня, 14:12
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										-1
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							Читать надо правильно! Отзаявлен из заявки на сезон, в котором он провел 15 игр! СЕЗОН! Он начался в июле! Всего за красно-черных он провел 39 матчей и дважды отличился. Он играет на позиции центрального полузащитника, походили бы на игры, посмотрели на игру человека, прежде чем делать "гениальные" выводы о том, кому он нужен, эксперт диванный								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Феликс Станиславович								
							
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  • сегодня, 14:47
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										+1
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							Ну я ходил, видел этого "гения". Как ни глянь, Марадона, не иначе. Только уровень этого "марадоны" даже "Текстильщику" не соответствует, и уж явно он ФНЛ не потянет. Уж как не глядел на него Побегалов еще весной и летом, как ни приезжал на игры с его участием, в том числе и в Иваново, а в свой "Шинник" взять так и не решился.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Болельщик Спартака								
							
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  • сегодня, 17:06
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										-1
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							Нормально играл парень, отличные передачи выдавал. Уж лучше Подымова, который так и не забивает, а был лучшим бомбардиром зоны центр								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									qwe37								
							
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  • сегодня, 18:40
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										-1
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							Подымов забил 2 мяча в текущем первенстве								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 12:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Таки я ни понял - нам радоваться или горевать по этому случаю?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									qwe37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:16
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да и правильно, делать тут нечего .  Задачи выхода в лигу выше нет, а барахтаться в болоте 2 дивизона, особого удовольствия ни у кого не будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 17:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Успехов ему. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 18:06
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    • 
										-1
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							24-летний футболист уже отзаявлен из состава нашей команды на текущий сезон. В нем он провел 15 матчей, не забил ни одного гола. Повторил подвиг Андрюшки- лавку греть.У аров бабки есть, а лавку греть некому. Скоро войдет в состав сборной на ЧМ 2018. Удачи!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 19:03
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										-1
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							А здэс Вано, втречаютса такие,
    
Болэют смэло вслух за Арарат... (с)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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