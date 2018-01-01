В Кохме пройдет областное первенство эстафетных гонок по биатлону

Соревнования посвящены 74-й годовщине со дня полного снятия блокады города Ленинграда

30 января в Кохме на стадионе «Рекорд» состоится IV областное первенство эстафетных гонок по биатлону среди студентов – участников военно-патриотических клубов профессиональных образовательных организаций. Начало соревнований - в 11.00.

Как сообщили в департаменте образования Ивановской области, мероприятие посвящено 74-й годовщине со дня полного снятия блокады города Ленинграда. На мероприятие приглашены ветераны войн, жители блокадного Ленинграда. В рамках соревнований для участников будет организована полевая кухня.

Программа соревнований предусматривает эстафетную лыжную гонку. Каждый из участников-юношей проходит дистанцию 800 метров (девушки – 400 метров) свободным ходом, стрелковый рубеж (стрельба из пневматической винтовки). Команды юношей и девушек будут соревноваться отдельно.

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