В Иванове маршрутка врезалась в грузовик

Пострадали две пассажирки (фото)

Автоавария произошла 28 января около 21.15 на улице Ташкентской областного центра. Микроавтобуса «Фиат Дукато», за рулем которого находился 38-летний водитель, влетел в стоявший впереди грузовой автомобиль «ЗИЛ».

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали две пассажирки «Фиата»:

- женщина 1960 г.р. - с ушибом грудной клетки доставлена во 2-й травмпункт;

- женщина 1971 г.р. - с травмами головы доставлена в 7-ю горбольницу.

Фото: УГИБДД

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