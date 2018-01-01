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Новости

сегодня, 11:32

В Иванове маршрутка врезалась в грузовик

Пострадали две пассажирки (фото)

Автоавария произошла 28 января около 21.15 на улице Ташкентской областного центра. Микроавтобуса «Фиат Дукато», за рулем которого находился 38-летний водитель, влетел в стоявший впереди грузовой автомобиль «ЗИЛ».

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали две пассажирки «Фиата»:

- женщина 1960 г.р. - с ушибом грудной клетки доставлена во 2-й травмпункт;

- женщина 1971 г.р. - с травмами головы доставлена в 7-ю горбольницу.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП микроавтобус грузовик
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Массимо								
							
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  • сегодня, 13:05
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										+1
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							Что совсем не заметно было снегоуборочную машину???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									TigrAlex								
							
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  • сегодня, 13:14
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    • 
										+1
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							Опять на этом перекрестке "такси" в "грузовик"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
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  • сегодня, 13:41
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										+1
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							Наверно, конкурента увидел и рванул быстрее 19р с остановки забрать. А это результат дублирования маршрутов, отсутствия контроля графиков движения и большого количества маршруток.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Массимо								
							
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  • сегодня, 13:59
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							Или на мигающий зеленый гнал,решил проскочить!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 14:42
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							Не удивлюсь, если и на красный, и не мигающий, и не из своего ряда. Может обогнал другого, а за поворотом такой сюрприз.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:56

				

				В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ 
									
								

					
	 На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:35

				

				В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека 
								

					
	 Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:33

				

				В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед 
									
								

					
	 Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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