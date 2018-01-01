Новости
сегодня, 11:32
В Иванове маршрутка врезалась в грузовик
Пострадали две пассажирки (фото)
Автоавария произошла 28 января около 21.15 на улице Ташкентской областного центра. Микроавтобуса «Фиат Дукато», за рулем которого находился 38-летний водитель, влетел в стоявший впереди грузовой автомобиль «ЗИЛ».
Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали две пассажирки «Фиата»:
- женщина 1960 г.р. - с ушибом грудной клетки доставлена во 2-й травмпункт;
- женщина 1971 г.р. - с травмами головы доставлена в 7-ю горбольницу.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП микроавтобус грузовик
- оцените новость:
-
(1)
- 3146
- 5
Комментарии (5)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Массимосегодня, 13:05Что совсем не заметно было снегоуборочную машину???
-
- TigrAlexсегодня, 13:14Опять на этом перекрестке "такси" в "грузовик"...
-
- Софоклсегодня, 13:41Наверно, конкурента увидел и рванул быстрее 19р с остановки забрать. А это результат дублирования маршрутов, отсутствия контроля графиков движения и большого количества маршруток.
-
- Массимосегодня, 13:59Или на мигающий зеленый гнал,решил проскочить!!!
-
- Софоклсегодня, 14:42Не удивлюсь, если и на красный, и не мигающий, и не из своего ряда. Может обогнал другого, а за поворотом такой сюрприз.
Новость дня
сегодня, 14:42Как в Ивановской области вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
-
(0)
- 3208
сегодня, 12:56В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ
На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
-
(0)
- 2503
сегодня, 12:35В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека
Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне
-
(0)
- 5305
сегодня, 10:33В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед
Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)
-
(0)
- 5711