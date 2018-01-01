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Новости

36 минут назад

В Иванове открывается выставка авторских кукол и мишек-тедди

Во время работы выставки планируется проведение мастер-классов

30 января в 15.00 в салоне-галерее музея ивановского ситца состоится открытие выставки авторских кукол и мишек-тедди «Параллельные миры».

В экспозиции будет представлено более 170 кукол, выполненных в разных техниках и из разных материалов. Авторы изделий - мастера из Иванова, Кинешмы, Владимира - Лилия Ражева, Андрей Дергунов, Валентина Марычева, Тиния Новикова, Лада Федотова, Марина Лысакова, Ольга Юдина, Елена Карасёва, Ульяна Кулик, Светлана Климова, Надежда Кузьмина, Марина Чиркова, Светлана Каночкина. Все мастера - неоднократные участники общероссийских и международных выставок и конкурсов, многие из них - победители в различных номинациях конкурса «Кукла года», проводимого в рамках ежегодной международной выставки «Искусство кукол».

Выставка организована творческим объединением «Белая стрекоза», созданным в 2012 году Лилией Ражевой - участником и дипломантом многочисленных выставок и конкурсов, организатором школы авторской куклы.

Во время работы выставки планируется проведение мастер-классов, встреч с мастерами.



ключевые слова: куклы выставка
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