В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед

Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)



Инцидент произошел 27 января в десятом часу вечера в Шуе. Как сообщает издание «Местный спрос», молодая женщина, прогуливавшаяся в компании подвыпивших знакомых, упала с Октябрьского моста. Пострадавшая получила множественные переломы. «Скорая» доставила ее в реанимацию. По факту произошедшего полиция проводит проверку.



Фото: "Местный спрос"



поделиться ссылкой:

