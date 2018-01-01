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Новости

сегодня, 10:33

В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед

Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)

Инцидент произошел 27 января в десятом часу вечера в Шуе. Как сообщает издание «Местный спрос», молодая женщина, прогуливавшаяся в компании подвыпивших знакомых, упала с Октябрьского моста. Пострадавшая получила множественные переломы. «Скорая» доставила ее в реанимацию. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Фото: "Местный спрос"



ключевые слова: мост река падение
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