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сегодня, 10:33
В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед
Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)
Инцидент произошел 27 января в десятом часу вечера в Шуе. Как сообщает издание «Местный спрос», молодая женщина, прогуливавшаяся в компании подвыпивших знакомых, упала с Октябрьского моста. Пострадавшая получила множественные переломы. «Скорая» доставила ее в реанимацию. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Фото: "Местный спрос"
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