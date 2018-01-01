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Новости

сегодня, 10:20

В Иванове начинается реализация проекта «Родительский февраль»

1 февраля в 15.00 в ивановском коворкинг-центре «Точка кипения» состоится первый из четырех запланированных семинар-практикум для родителей в рамках образовательного курса «Родительский февраль».

Как рассказали организаторы, семинар-практикум адресован родителям детей дошкольного и младшего школьного возраста и будет полезен, если:

-        ребенок испытывает трудности в установлении контакта со сверстниками;

-        на него часто жалуются педагоги из-за плохой дисциплины;

-        ребенку свойственно вести себя демонстративно, привлекая всеобщее внимание;

-        он проявляет агрессию по отношению к другим детям.

На семинарах родители получат ответы на следующие вопросы:

-        Каковы возможные причины деструктивного поведения детей?

-        Как можно предупредить конфликтное поведение ребенка?

-        Как укреплять и поддерживать конструктивное, ответственное и социально полезное поведение ребенка?

-        Какие принимать меры в момент проступка и «нежелательного» поведения ребенка?

-        Как оказать поддержку ребенку, ориентировать на достижение успеха и конструктивное решение конфликтных ситуаций?

Курс состоит из 4 занятий продолжительностью 80-90 минут. Занятия будут проходить по четвергам в течение февраля (1, 8, 15 и 22 числа).

1 занятие – «Деструктивное поведение детей. Причины нарушения поведения».

2 занятие – «Формы, методы и приемы работы по предупреждению конфликтного поведения ребенка».

3 занятие – «Поддержка конструктивного, социально полезного и ответственного поведения ребенка».

4 занятие – «Секреты позитивного взаимодействия родителей и детей».

Занятия проходят в виде мини-лекций, интерактивной работы с элементами тренинга, разбора типичных ситуаций в режиме открытого диалога.

Спикер – Надежда Моторина, детский психолог, специалист по раннему и дошкольному детству, детско-родительскому взаимодействию. Квалификация: психолог, практический психолог, семейный психолог.

Организатор семинаров – служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области.



ключевые слова: родители дети образование семинар практикум
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