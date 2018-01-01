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сегодня, 10:05

Ивановец устроил в своей квартире наркопритон

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы

В Иванове вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, признанного виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств. Мужчина устроил в своей квартире наркопритон, который функционировал до 18 июля 2017 года, пока злоумышленника не задержала полиция.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: наркотики наркопритон суд приговор
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