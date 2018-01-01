Мама с двумя детьми перевернулась на легковушке на трассе Приволжск-Плес

Мальчики двух и семи лет получили травмы головы

Как мы сообщали ранее, 27 января около часа дня на автодороге Приволжск-Плес произошла автоавария. Сегодня стали известны подробности ДТП. 27-летняя автомобилистка, находясь за рулем легковушки «Форд Фокус», вылетела в кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали маленькие пассажиры – мальчики 2 и 7 лет. Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, медики диагностировали у них травмы головы.

Фото: ГУ МЧС

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