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Мама с двумя детьми перевернулась на легковушке на трассе Приволжск-Плес
Мальчики двух и семи лет получили травмы головы
Как мы сообщали ранее, 27 января около часа дня на автодороге Приволжск-Плес произошла автоавария. Сегодня стали известны подробности ДТП. 27-летняя автомобилистка, находясь за рулем легковушки «Форд Фокус», вылетела в кювет, где машина опрокинулась.
В результате ДТП пострадали маленькие пассажиры – мальчики 2 и 7 лет. Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, медики диагностировали у них травмы головы.
Фото: ГУ МЧС
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Комментарии (2)
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- Ибpагимовсегодня, 10:06Щель? 27 лет как от даты выпуска? За рулем??? Одна эта композиция уже сама по себе представляет гремучую смесь, тающую смертельную опасность для общества. Выпучи зенки щель несется вперед, не имея ни малейшего понятия об осторожности, и не обладая навыками предвидения дорожной ситуации. В общем, ничего удивительного. Автомобиль - источник повышенной опасности, а щель за рулем автомобиля - потенциальная катастрофа!
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- Яндарбиев49 минут назадЩель, разглядывая корявый изгиб собственной нижней конечности, мало чем отличающейся от куриной, подкрашивая накаченное силиконом сосалище, посматривая в зеркало заднего вида, и непрерывно трындя по телефону, совершенно забывает где она находится и чем занимается. В силу своей скудоумости щель пребывает в полной уверенности, что управление автомобилем ничем не отличается от владения стиральной машинкой. Только последствия такого "управления" разные - в одном случае, максимум, залив водой соседей снизу, в другом же - тяжелые травмы детей.