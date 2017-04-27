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Новости

сегодня, 21:26

Глава города Иваново Шарыпов требует запретить митинговать около памятника Фрунзе

Граждан отправляют митинговать на окраины города

Глава города Иванова Владимир Шарыпов обратился к директору Департамента внутренней политики Евгению Нестерову с предложением отменить право собираться ивановцам рядом с памятником Фрунзе без уведомления мэрии.

"Сквер у памятника Фрунзе является традиционным местом семейного отдыха горожан, в непосредственной близости расположен Ивановский государственный цирк, а в ближайшей перспективе в сквере запланирован пуск в эксплуатацию аттракциона "Колесо обозрения" - пишет мэр. - Как показала практика, проведение в центре города публичных мероприятий со значительным количеством участников без предварительного уведомления затрудняет обеспечение общественной безопасности в месте проведения мероприятия и на прилегающей территории"

Владимир Шарыпов предложил сохранить в качестве специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий в Иванове территорию мемориала "Красная Талка" в районе улице Шувандиной, а вместо место у памятника Фрунзе определить территорию в районе дома №4 по 15-му Проезду и территорию в районе домов №209, 211 пл улице Лежневской. 

Фактически мэр хочет запретить гражданам собираться в центре города. 

Ивановцам последовательно запрещают митинговать  - сначала запретили митинговать без уведомления на Кокуе, потом на площади Ленина. Теперь предпринимаются попытки запретить собираться мирно у памятника Фрунзе.  


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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Sderfor45								
							
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  • сегодня, 22:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Лежневская, дом 209 - там проходит линия электропередачи.
    

    
Федеральный закон № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", статья 8:
    
" К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:
    
1) ...
    
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • сегодня, 22:05
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    • 
										-1
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							В чем  проблема, подавай заявку и рассмотрят место проведения митинга, хоть на пл. Ленина, хоть на Кокуе, хоть где
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sderfor45								
							
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  • сегодня, 22:13
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										+1
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							"Навальнисты" так и сделали по митингу 28 января - получили отказ по всем местам, с предложением провести митинг на Лежневской, 209.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sderfor45								
							
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  • сегодня, 22:11
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										0
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							Где вообще на Лежневской, 209/211 можно митинговать?! Там нет площадки, там два дома и гаражи между ними.
    

    
15-й Проезд, 4 - там детский городок, мамаши с колясками гуляют. Проводить там митинг - это гарантированный конфликт с местными жителями.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 22:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Рядом с жилыми домами, вот жители то "обрадуются. Не, не продуманное решение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 22:16
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    • 
										0
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							Небось шмера посетила очередная здравая мысль возле памятника сделать часть селфимаршрута?)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 22:22
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    • 
										0
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							Скорее мэра посетила мысль, что люди туда даже в хорошую погоду не захотят идти, а в такой холод и вообще из дома не выйдут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 22:17
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										0
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							Или кусок велодорожки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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