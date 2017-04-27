Похожие новости
-
27.04.2017 12:23В Иванове запретили митинговать на площади Ленина
-
(2)
- 4352
- 48
-
Новости
сегодня, 21:26
Глава города Иваново Шарыпов требует запретить митинговать около памятника Фрунзе
Граждан отправляют митинговать на окраины города
Глава города Иванова Владимир Шарыпов обратился к директору Департамента внутренней политики Евгению Нестерову с предложением отменить право собираться ивановцам рядом с памятником Фрунзе без уведомления мэрии.
"Сквер у памятника Фрунзе является традиционным местом семейного отдыха горожан, в непосредственной близости расположен Ивановский государственный цирк, а в ближайшей перспективе в сквере запланирован пуск в эксплуатацию аттракциона "Колесо обозрения" - пишет мэр. - Как показала практика, проведение в центре города публичных мероприятий со значительным количеством участников без предварительного уведомления затрудняет обеспечение общественной безопасности в месте проведения мероприятия и на прилегающей территории"
Владимир Шарыпов предложил сохранить в качестве специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий в Иванове территорию мемориала "Красная Талка" в районе улице Шувандиной, а вместо место у памятника Фрунзе определить территорию в районе дома №4 по 15-му Проезду и территорию в районе домов №209, 211 пл улице Лежневской.
Фактически мэр хочет запретить гражданам собираться в центре города.
Ивановцам последовательно запрещают митинговать - сначала запретили митинговать без уведомления на Кокуе, потом на площади Ленина. Теперь предпринимаются попытки запретить собираться мирно у памятника Фрунзе.
- оцените новость:
-
(1)
- 300
- 8
Комментарии (8)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Федеральный закон № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", статья 8:
" К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:
1) ...
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи."
15-й Проезд, 4 - там детский городок, мамаши с колясками гуляют. Проводить там митинг - это гарантированный конфликт с местными жителями.