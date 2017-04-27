Глава города Иваново Шарыпов требует запретить митинговать около памятника Фрунзе

Граждан отправляют митинговать на окраины города

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Глава города Иванова Владимир Шарыпов обратился к директору Департамента внутренней политики Евгению Нестерову с предложением отменить право собираться ивановцам рядом с памятником Фрунзе без уведомления мэрии.Владимир Шарыпов предложил сохранить в качестве специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий в Иванове территорию мемориала "Красная Талка" в районе улице Шувандиной, а вместо место у памятника Фрунзе определить территорию в районе дома №4 по 15-му Проезду и территорию в районе домов №209, 211 пл улице Лежневской.Фактически мэр хочет запретить гражданам собираться в центре города.Ивановцам последовательно запрещают митинговать - сначала запретили митинговать без уведомления на Кокуе, потом на площади Ленина. Теперь предпринимаются попытки запретить собираться мирно у памятника Фрунзе.