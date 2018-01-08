Похожие новости
-
08.01.2018 13:09"Забастовка избирателей" в Иванове может пройти в виде шествия и митинга
-
(13)
- 5254
- 70
-
-
19.01.2018 21:56Мэрия отказала сторонникам Навального в шествии и митинге в центре Иванова
-
(13)
- 2276
- 48
-
Новости
сегодня, 19:00
Забастовка избирателей в Иванове
Фото ВидеоВ Иванове более 150 человек поддержали всероссийскую акцию "Забастовка избирателей". Они собрались 28 января у памятника Фрунзе.
"Мы выходим на улицы Иванова, чтобы громко заявить: недопуск Алексея Навального (как кандидата в Президенты России на выборах 18 марта 2018 года) превращает эти выборы в фарс. - заявляют организаторы. - Мы не признаём процедуру, которая пройдёт 18 марта выборами. Выборы без реальных кандидатов незаконны, а избранная в их результате власть — нелегитимна".
Представители оппозиционного политика Алексея Навального в Иванове подавали в администрацию города предварительное уведомление по согласованию шествия от площади Ленина до площади Пушкина и проведение митинга на площади Пушкина 28 января. Однако в проведении акции было отказано. Поэтому акция "Забастовка избирателей" прошла рядом с памятником Фрунзе.
25 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в Президенты России в связи с наличием у Навального непогашенной судимости.
Правомерность решения ЦИК подтвердил Верховный суд РФ.
Видео Merk Tobelium, Илья Макрин.
Фото: группа "Забастовка избирателей. Иваново"
- оцените новость:
-
(1)
- 556
- 5
Комментарии (5)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Vitalinaсегодня, 21:28Скука смертная. Речи вялые, неубедительные. Все замерзли что-ли.
-
- ivan_5сегодня, 22:02Вот и все, больше Навальный никому не интересен. 100 человек, половина школьники, которые и так не голосуют.
-
- Vitalinaсегодня, 22:12Не 100 человек, а более 300, и значит кому-то интересен раз пришли.
-
- maksimiliamoсегодня, 22:04Молодым везде у нас дорога,-старикам везде у нас почет,отдых и пенсия.
-
- макссссегодня, 22:15путин боится навального, ибо путин многим надоел, а за навальным молодежь