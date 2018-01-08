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Новости

сегодня, 19:00

Забастовка избирателей в Иванове

Фото Видео
В Иванове более 150 человек поддержали всероссийскую акцию "Забастовка избирателей". Они собрались 28 января у памятника Фрунзе. 

"Мы выходим на улицы Иванова, чтобы громко заявить: недопуск Алексея Навального (как кандидата в Президенты России на выборах 18 марта 2018 года) превращает эти выборы в фарс. - заявляют организаторы. - Мы не признаём процедуру, которая пройдёт 18 марта выборами. Выборы без реальных кандидатов незаконны, а избранная в их результате власть — нелегитимна".

Представители оппозиционного политика Алексея Навального в Иванове подавали в администрацию города предварительное уведомление по согласованию шествия от площади Ленина до площади Пушкина и проведение митинга на площади Пушкина 28 января. Однако в проведении акции было отказано. Поэтому акция "Забастовка избирателей" прошла рядом с памятником Фрунзе.  

25 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в Президенты России в связи с наличием у Навального непогашенной судимости.
Правомерность решения ЦИК подтвердил Верховный суд РФ. 

Видео Merk Tobelium, Илья Макрин.
Фото: группа "Забастовка избирателей. Иваново


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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 21:28
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										-1
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							Скука смертная. Речи вялые, неубедительные. Все замерзли что-ли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • сегодня, 22:02
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										-1
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							Вот и все, больше Навальный никому не интересен. 100 человек, половина школьники, которые и так не голосуют. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 22:12
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							Не 100 человек, а более 300, и значит кому-то интересен раз пришли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									maksimiliamo								
							
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  • сегодня, 22:04
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							Молодым везде у нас дорога,-старикам везде у нас почет,отдых и пенсия. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 22:15
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										+1
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							путин боится навального, ибо путин многим надоел, а за навальным молодежь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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