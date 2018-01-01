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вчера, 22:21В Ивановской области без вести пропала 21-летняя девушка
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Родственники пропавшей девушки попросили удалить посты о ее поисках
Это первый случай отказа заявителя за все годы существования ПСО «Лиза Алерт Иваново»
Ранее мы сообщали, что 26 января пропала 21-летняя Сиднева Екатерина Сергеевна. Девушка ушла из дома в поселке Старая Вичуга и исчезла. Ориентировка на пропавшую с приметами и фото была опубликована добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иваново» и стала распространяться по соцсетям и новостным сайтам. Однако уже вечером 27 января поисковики ориентировку на Екатерину удалили, сделав соответствующее пояснение. Приводим его текст полностью:
«Ориентировка на Екатерину С. удалена в связи с отказом заявителя. На момент удаления поста (27 января 2018 года, 22:55) факт установления местонахождения БВП полицией не подтвержден.
Просьба максимально удалить репосты из групп! Будьте с нами!
P.S. Не смотря на то, что это первый случай отказа заявителя уже после публикации за все 5 лет существования отряда Лиза Алерт Иваново, мы настоятельно просим всех воздержаться от обсуждения действий, как заявителей, так и отряда».
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Что,власть приказала не анонсировать данные события?Стыдно должно быть! .
Путин должен уйти!
Видел дрон в небе, НО: дрон запустили до начала митинга, так что когда в сети появится съемка с дрона, знайте - съемка велась еще до начала митинга, когда собрались не все участники.
Послушал умных людей, выступавших на митинге, особенно порадовали молодые ребята - говорили грамотно и по существу.
Выступающие говорили правильные вещи, хотя у меня лично сложилось какое-то ощущение безнадёги: прошел год, а политическая ситуация только ухудшается. А будет еще хуже...
Спортсмены поддержали Путина - лишились Олимпиады.
Полиция - нет отдыха заграницей.
Ученые - потеряли Академию наук и институты.
Пенсионеры - потеряли пенсионные накопления.
И даже учителя - фальсификаторы выборов - потеряли безопасные школы.