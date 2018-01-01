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Новости

сегодня, 14:24

Родственники пропавшей девушки попросили удалить посты о ее поисках

Это первый случай отказа заявителя за все годы существования ПСО «Лиза Алерт Иваново»

Ранее мы сообщали, что 26 января пропала 21-летняя Сиднева Екатерина Сергеевна. Девушка ушла из дома в поселке Старая Вичуга и исчезла. Ориентировка на пропавшую с приметами и фото была опубликована добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иваново» и стала распространяться по соцсетям и новостным сайтам. Однако уже вечером 27 января поисковики ориентировку на Екатерину удалили, сделав соответствующее пояснение. Приводим его текст полностью:

«Ориентировка на Екатерину С. удалена в связи с отказом заявителя. На момент удаления поста (27 января 2018 года, 22:55) факт установления местонахождения БВП полицией не подтвержден.

Просьба максимально удалить репосты из групп! Будьте с нами!

P.S. Не смотря на то, что это первый случай отказа заявителя уже после публикации за все 5 лет существования отряда Лиза Алерт Иваново, мы настоятельно просим всех воздержаться от обсуждения действий, как заявителей, так и отряда».



ключевые слова: поиск
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:04
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    • 
										+1
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							Конечно, как про айфон заговорили, так сразу отказ от заявления. А публикации в соцсетях действительно помогают? А вдруг девочка не хочет, чтобы её нашли?! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Supermax								
							
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  • сегодня, 15:16
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    • 
										+1
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							Хочет-не хочет, а найдем и Айфон отнимем!:) (шутка)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
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  • сегодня, 16:12
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										-1
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							Барс,а почему Вы(путинские шавки) не публикуете информацию о митинге "Забастовка избирателей" проведенным людьми, поддерживающими Навального.
    
Что,власть приказала не анонсировать данные события?Стыдно должно быть! . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 16:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Каков ваш Митиг, человек пропал и его не могут найти								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 16:19
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    • 
										+1
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							Может человек в рабство попал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Сори у нас так всегда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета Громовa								
							
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  • сегодня, 16:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Именно! В рабство к Навальному!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Кабы после выборов о совсем забудем. Х. с ними потеряшками)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как бы а что о нем писать, или говорить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гагаринец								
							
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  • сегодня, 16:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За Навального!
    
Путин должен уйти! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все очень просто. Собирают собрание и увольняют. Если есть серьезные касяки. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Groverg								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Митинг прошел хорошо, было человек 200-300.
    
Видел дрон в небе, НО: дрон запустили до начала митинга, так что когда в сети появится съемка с дрона, знайте - съемка велась еще до начала митинга, когда собрались не все участники.
    
Послушал умных людей, выступавших на митинге, особенно порадовали молодые ребята - говорили грамотно и по существу.
    
Выступающие говорили правильные вещи, хотя у меня лично сложилось какое-то ощущение безнадёги: прошел год, а политическая ситуация только ухудшается. А будет еще хуже...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пояснили что ни стоит делать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗаРодченкова!ЗаЕдинуюРоссию!								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Театралы поддержали Путина - сидят под арестом.
    
Спортсмены поддержали Путина - лишились Олимпиады.
    
Полиция - нет отдыха заграницей.
    
Ученые - потеряли Академию наук и институты.
    
Пенсионеры - потеряли пенсионные накопления.
    
И даже учителя - фальсификаторы выборов - потеряли безопасные школы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Придёт Навальный и о России вообще забудут))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в краце ясно СПС								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот вы наговорите, они обидятся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судя по митингам я за Собчак пойду								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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