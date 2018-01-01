Родственники пропавшей девушки попросили удалить посты о ее поисках

Это первый случай отказа заявителя за все годы существования ПСО «Лиза Алерт Иваново»

Ранее мы сообщали, что 26 января пропала 21-летняя Сиднева Екатерина Сергеевна. Девушка ушла из дома в поселке Старая Вичуга и исчезла. Ориентировка на пропавшую с приметами и фото была опубликована добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иваново» и стала распространяться по соцсетям и новостным сайтам. Однако уже вечером 27 января поисковики ориентировку на Екатерину удалили, сделав соответствующее пояснение. Приводим его текст полностью:

«Ориентировка на Екатерину С. удалена в связи с отказом заявителя. На момент удаления поста (27 января 2018 года, 22:55) факт установления местонахождения БВП полицией не подтвержден.

Просьба максимально удалить репосты из групп! Будьте с нами!

P.S. Не смотря на то, что это первый случай отказа заявителя уже после публикации за все 5 лет существования отряда Лиза Алерт Иваново, мы настоятельно просим всех воздержаться от обсуждения действий, как заявителей, так и отряда».