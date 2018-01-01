В Ивановской области без вести пропала 21-летняя девушка

Фото, приметы

Разыскивается 21-летняя Сиднева Екатерина Сергеевна. 26 января она ушла из дома в поселке Старая Вичуга, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 167 см, среднего телосложения, светлые волосы, серо-голубые глаза.

БЫЛА ОДЕТА: черная куртка, коричневые сапоги до колен.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).

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