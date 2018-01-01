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Новости

сегодня, 19:53

Дополнительные поезда из Иванова и Кинешмы в Москву запустят в феврале и марте

Расписание

Как сообщает пресс-служба РЖД, для удобства пассажиров в период повышенного спроса на поездки в праздничные дни февраля и марта назначаются дополнительные поезда:

- № 673/674 Иваново – Москва, отправлением из Иванова 22 февраля и 7 марта в 14.21, прибытием в Москву в те же сутки в 20.43;

- № 674/673 Москва – Иваново, отправлением из Москвы 26 февраля, 12 марта в 10.15, прибытием в Иваново в те же сутки в 17.16;

- № 674/673 Москва – Кинешма, отправлением из Москвы 23 февраля, 8 марта в 00.20, прибытием в Кинешму в те же сутки в 10.15 с остановкой в Иваново в 06.26-07.10;

- № 674/673 Кинешма – Москва, отправлением из Кинешмы 25 февраля, 11 марта в 17.59, прибытием в Москву 26 февраля, 12 марта в 04.35 с остановкой в Иваново в 20.20-21.20 25 февраля и 11 марта.



ключевые слова: РЖД поезд расписание
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