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Новости

сегодня, 19:02

В ивановской квартире вспыхнул холодильник: сгорела вся кухня

Хозяйка жилища едва успела выбраться из дома (фото)

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме №4 на 2-й Талицкой улице в областном центре поступило на пульт дежурного МЧС сегодня в 09.48. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из квартиры на втором этаже шел дым.

Вот что нам рассказали жильцы дома, в котором произошел пожар: 

«Хозяйка квартиры была дома, услышала на кухне хлопок. Вошла в кухню и увидела, как горит холодильник, шторы... Было сильное задымление, еле вышла из квартиры, замок открывала на ощупь».

В результате пожара, площадь которого составила 8 квадратных метров, кухня сгорела практически полностью. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

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ключевые слова: пожар
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