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Новости

сегодня, 18:06

На трассе Приволжск-Плес автомобиль вылетел в кювет

Есть пострадавший (фото)

Дорожный инцидент произошел сегодня около 13.30 на трассе Приволжск-Плес неподалеку от детского лагеря «Ленок». Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Информация уточняется.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: ДТП
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