В Ивановской области 87-летний дедушка не смог выбраться из горящего дома и погиб

Трагедия произошла в поселке Лух

Пожар на улице Юбилейной в Лухе начался в пятом часу утра 27 января. Загорелся жилой частный дом. «В огне погиб его хозяин - 87-летний старик. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Дед, вероятно, спал или просто не смог выбраться из дома по причине преклонного возраста», - сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара огнем повреждены дом, двор и баня на площади 188 квадратных метров.

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