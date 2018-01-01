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В Ивановской области 87-летний дедушка не смог выбраться из горящего дома и погиб
Трагедия произошла в поселке Лух
Пожар на улице Юбилейной в Лухе начался в пятом часу утра 27 января. Загорелся жилой частный дом. «В огне погиб его хозяин - 87-летний старик. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Дед, вероятно, спал или просто не смог выбраться из дома по причине преклонного возраста», - сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
По данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара огнем повреждены дом, двор и баня на площади 188 квадратных метров.
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«Он точно будет в аду»: Чаплин пожаловался на Шнура из-за мата, а тот ответил ему стихами.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин высказалзя против употребления в речи матерных слов — произнося их, человек обращается к нечистой силе, «впускает в свою жизнь беса». В качестве примера священнослужитель привел музыканта Сергея Шнурова, который в своих песнях и стихах с удовольствием использует бранные слова.
«Человек, употребляющий нецензурную брань, впускает беса в свою жизнь. Это влияет на его душевное состояние и жизнь. Люди так обращаются к нечистой силе. Позже некоторые каются на исповеди даже в том, что мысленно употребляют эти слова», — поделился Чаплин.
В эфире «Говорит Москва» Чаплин заявил, что Шнурову покровительствуют элиты — это дает ему право не считаться с законом и говорить что угодно в какой угодно форме.
Шнур делает вещи, абсолютно запрещенные в публичном пространстве. Позволяет себе нецензурную брань со сцены. Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится
— Всеволод Чаплин.
Протоиерей уверен, что Шнурова после смерти в рай не пустят — музыканта ждут адские муки. «Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду. Об анафеме речи нет. Он не христианин», — добавил Чаплин.
Шнуров ответил священнослужителю в традиционной для себя форме — в стихах. Без бранной лексики, разумеется, не обошлось. В своем произведении Шнур намекнул на вес и размер лица Чаплина, который по церковным канонам должен жить в аскезе:
"Сам Чаплин, но не тот, что Чарли,
Тот был актер великий, этот — как
В российском триллере, инферно-карлик,
Комедиант на ломаный пятак.
Играет плохо, но на сцену лезет.
Он, прикрываясь именем Христа,
Такую массу нарастил в аскезе,
Не место занимает, а места.
Он произнес лицом своим холеным,
Мол ждут меня адические муки.
Пусть черти сварят из меня бульона,
Пока в раю поют такие с*ки."