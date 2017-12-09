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вчера, 23:48
Светлана Дрыга объявила о новом ивановском кинофестивале, надев на руку браслет с палехской миниатюрой
ФотоэксклюзивКак мы уже сообщали, 26 января на на церемонии вручения Премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» актриса и продюсер, супруга врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского Светлана Дрыга заявила о том, что в 2018 году в Иванове состоится первый российский кинофестиваль телесериалов.
Многие заметили, что на руке у Светланы, когда она вышла на сцену, был надет необычный браслет - с палехской миниатюрой.
Президентом кинофестиваля станет известный российский кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский - один из тех, кто ранее приезжал в Иваново, а в попечительский совет войдут Владимир Толстой, Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов.
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