Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 23:48

Светлана Дрыга объявила о новом ивановском кинофестивале, надев на руку браслет с палехской миниатюрой

Фотоэксклюзив
Как мы уже сообщали, 26 января на на церемонии вручения Премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» актриса и продюсер, супруга врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского Светлана Дрыга заявила о том, что в 2018 году в Иванове состоится первый российский кинофестиваль телесериалов.

Многие заметили, что на руке у Светланы, когда она вышла на сцену, был надет необычный браслет - с палехской миниатюрой. 

Президентом кинофестиваля станет известный российский кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский - один из тех, кто ранее приезжал в Иваново, а в попечительский совет войдут Владимир Толстой, Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов. 

  • оцените новость:
  • (0)
  • 632
  • 0