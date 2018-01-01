Новости
На пикете против жестокого обращения с животными в Иванове запретили делать акробатические трюки
Зато разрешено использовать возможности своего голоса
В воскресенье, 28 января, в областном центре пройдет пикет против жестокого обращения с животными. Об этом сообщает ивановский приют для бездомных животных «Майский день». Акция состоится у памятника Ленину на одноименной площади. Начало – в 13.00. Желающие поучаствовать в пикете должны иметь при себе паспорт.
Интересно, что можно, а что нельзя делать участникам пикета. Вот что и как об этом пишут организаторы:
«Можно:
- Стоять, сидеть у пикетируемого объекта.
- Использовать средства наглядной агитации: раздавать проходящим прохожим листовки.
- Давать интервью СМИ для объяснения цели и мотивов пикетирования и своей позиции по пикетируемому вопросу, с этой же целью отвечать на вопросы прохожих.
- Выкрикивать краткие лозунги, слоганы по теме пикета с использованием возможностей своего голоса.
Нельзя:
- Передвигаться по месту пикетирования: танцевать, делать акробатические трюки.
- Использовать звукоусиливающие средства (свистки, дуделки, микрофоны, мегафоны и т.п.), музыку, иные звукозаписи.
- Произносить речи (разговаривать участникам пикета с гражданами можно в форме беседы), петь песни, стучать чем-либо по чему-либо.
- Мешать движению прохожих и транспорта.
- Пить алкоголь.
- Мусорить.
- Участвовать в пикете иностранцам
- Отказываться выполнять законные требования полицейских, оказывать им сопротивление.
Все вопросы по тел.: 89109897803».
- оцените новость:
-
(2)
- 114
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(4)
- 700
-
(0)
- 1396
-
(0)
- 3022
-
(0)
- 2448