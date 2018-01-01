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Новости

сегодня, 19:45

На пикете против жестокого обращения с животными в Иванове запретили делать акробатические трюки

Зато разрешено использовать возможности своего голоса

В воскресенье, 28 января, в областном центре пройдет пикет против жестокого обращения с животными. Об этом сообщает ивановский приют для бездомных животных «Майский день». Акция состоится у памятника Ленину на одноименной площади. Начало – в 13.00. Желающие поучаствовать в пикете должны иметь при себе паспорт.

Интересно, что можно, а что нельзя делать участникам пикета. Вот что и как об этом пишут организаторы:

«Можно:

- Стоять, сидеть у пикетируемого объекта.

- Использовать средства наглядной агитации: раздавать проходящим прохожим листовки.

- Давать интервью СМИ для объяснения цели и мотивов пикетирования и своей позиции по пикетируемому вопросу, с этой же целью отвечать на вопросы прохожих.

- Выкрикивать краткие лозунги, слоганы по теме пикета с использованием возможностей своего голоса.

Нельзя:

- Передвигаться по месту пикетирования: танцевать, делать акробатические трюки.

- Использовать звукоусиливающие средства (свистки, дуделки, микрофоны, мегафоны и т.п.), музыку, иные звукозаписи.

- Произносить речи (разговаривать участникам пикета с гражданами можно в форме беседы), петь песни, стучать чем-либо по чему-либо.

- Мешать движению прохожих и транспорта.

- Пить алкоголь.

- Мусорить.

- Участвовать в пикете иностранцам

- Отказываться выполнять законные требования полицейских, оказывать им сопротивление.

Все вопросы по тел.: 89109897803».



ключевые слова: животные жестокое обращение пикет
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