ПОСЛУШАЙТЕ! «Весёлые старты»: в погоне за ремонтом дворов

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Кто первый встал, того и тапки. В большой семье… не щелкают. Кто быстрее добежал до администрации, тот и получил ремонт двора. Можно было бы еще долго продолжать озвучивать поговорки на тему соревнований, но, пожалуй, остановимся на последней. Она сейчас особенно актуальна.

А все дело в том, что в муниципалитетах начинается прием заявок на ремонт дворов. Послушайте, но ведь в прошлом году признали же, принцип «кто быстрее» работает плохо. Давайте выбирать дворы, которым действительно нужен ремонт. А мы уже выбрали, кому надо, говорят в администрациях. Как положено, провели инвентаризацию, так что несправедливых реконструкций не предвидится.

А успеют ли сделать ремонты во всех нуждающихся дворах - большой вопрос. Мы тут с сотрудниками ивановской администрации на брифинге, посвященному программе, прикинули: если финансирование в этом году будет примерно таким же, как в прошлом, то все отобранные 300 дворов за несколько лет просто не успеют реконструировать - программа закончится. Это значит, что как минимум половина отобранных дворов так и останется разбитой и неблагоустроенной.

Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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