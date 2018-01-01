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ПОСЛУШАЙТЕ! «Весёлые старты»: в погоне за ремонтом дворов
Кто первый встал, того и тапки. В большой семье… не щелкают. Кто быстрее добежал до администрации, тот и получил ремонт двора. Можно было бы еще долго продолжать озвучивать поговорки на тему соревнований, но, пожалуй, остановимся на последней. Она сейчас особенно актуальна.
А все дело в том, что в муниципалитетах начинается прием заявок на ремонт дворов. Послушайте, но ведь в прошлом году признали же, принцип «кто быстрее» работает плохо. Давайте выбирать дворы, которым действительно нужен ремонт. А мы уже выбрали, кому надо, говорят в администрациях. Как положено, провели инвентаризацию, так что несправедливых реконструкций не предвидится.
А успеют ли сделать ремонты во всех нуждающихся дворах - большой вопрос. Мы тут с сотрудниками ивановской администрации на брифинге, посвященному программе, прикинули: если финансирование в этом году будет примерно таким же, как в прошлом, то все отобранные 300 дворов за несколько лет просто не успеют реконструировать - программа закончится. Это значит, что как минимум половина отобранных дворов так и останется разбитой и неблагоустроенной.
Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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"Мы все знаем, что это была очень своеобразная мобильность. Как известно, если это, конечно, не легенда, Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга."
(с) "Комсомольская правда"
"Мы все знаем, что это была очень своеобразная мобильность. Как известно, если это, конечно, не легенда, Ломоносов пешком из Архангельска добрался."
(с) Сайт Президента РФ
Ломоносов пешком добрался из Архангельска в Москву, а в Петербург попал лишь спустя шесть лет, в обычной кибитке. Это знает любой школьник.