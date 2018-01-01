Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году

Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"





Город Иваново станет местом проведения первого российского кинофестиваля телесериалов. Об этом на церемонии вручения Премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» заявила актриса и продюсер, супруга врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского Светлана Дрыга.

Светлана Дрыга напомнила, что ежегодно в Калининграде проходит фестиваль короткометражного кино «Короче». «В этом году в городе Иваново мы проведем фестиваль самого «длинного» кино – фестиваль телесериалов», - заявила Светлана Дрыга и пригласила к участию в кинофестивале ведущих экспертов и деятелей киноиндустрии.

Идея проведения фестиваля телесериалов в городе Иваново поддержана премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Министерству культуры РФ поручено оказать содействие в организации нового кинофорума.

Президентом нового киносмотра станет известный российский кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский. В попечительский совет, как ожидается, войдут советник Президента РФ Владимир Толстой, известные российские кино- и телепродюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов.

Добавим, фестиваль призван не только стать площадкой для демонстрации пилотных серий российских телесериалов, но и местом общения ведущих представителей теле- и киноиндустрии России, обмена опытом для повышения качества российского контента.