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Новости

сегодня, 21:05

Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году

Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"


Город Иваново станет местом проведения первого российского кинофестиваля телесериалов. Об этом на церемонии вручения Премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» заявила актриса и продюсер, супруга врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского Светлана Дрыга.

Светлана Дрыга напомнила, что ежегодно в Калининграде проходит фестиваль короткометражного кино «Короче». «В этом году в городе Иваново мы проведем фестиваль самого «длинного» кино – фестиваль телесериалов», - заявила Светлана Дрыга и пригласила к участию в кинофестивале ведущих экспертов и деятелей киноиндустрии.

Идея проведения фестиваля телесериалов в городе Иваново поддержана премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Министерству культуры РФ поручено оказать содействие в организации нового кинофорума.

Президентом нового киносмотра станет известный российский кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский. В попечительский совет, как ожидается, войдут советник Президента РФ Владимир Толстой, известные российские кино- и телепродюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов. 

Добавим, фестиваль призван не только стать площадкой для демонстрации пилотных серий российских телесериалов, но и местом общения ведущих представителей теле- и киноиндустрии России, обмена опытом для повышения качества российского контента.  




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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году
				
сегодня, 21:05

				

				Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году 
								

					Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"				

				

	    			
    
	    				
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	       		Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза
				
сегодня, 15:08

				

				Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза 
									
								

					
	 И составил 661 тысячу рублей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В двух районах Ивановской области сменилась власть
				
сегодня, 14:35

				

				В двух районах Ивановской области сменилась власть 
									
								

					
	 Одному из новых руководителей муниципалитета – 30 лет
				

				

	    			
    
	    				
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