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Новости

сегодня, 17:29

Ивановский врач стала победителем конкурса Союза педиатров России

В номинации «Детский врач 2017 года» (фото)

Заведующая педиатрическим отделением Областной детской клинической больницы Галина Иванищук стала одним из победителей ежегодного конкурса Союза педиатров России в номинации «Детский врач 2017 года».

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, Галина Николаевна вносит огромный вклад в развитие педиатрической службы Ивановской области. Врач посвятила детскому здравоохранению региона 45 лет профессиональной деятельности.

В 1988 году Галина Николаевна организовала отделение педиатрии в Областной детской клинической больнице, которым руководит до настоящего времени.

Награждение победителей конкурса пройдет 16 февраля в Москве на двадцатом Конгрессе педиатров России.



ключевые слова: врач педиатр конкурс
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