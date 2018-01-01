Ивановский врач стала победителем конкурса Союза педиатров России

В номинации «Детский врач 2017 года» (фото)

Заведующая педиатрическим отделением Областной детской клинической больницы Галина Иванищук стала одним из победителей ежегодного конкурса Союза педиатров России в номинации «Детский врач 2017 года».

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, Галина Николаевна вносит огромный вклад в развитие педиатрической службы Ивановской области. Врач посвятила детскому здравоохранению региона 45 лет профессиональной деятельности.

В 1988 году Галина Николаевна организовала отделение педиатрии в Областной детской клинической больнице, которым руководит до настоящего времени.

Награждение победителей конкурса пройдет 16 февраля в Москве на двадцатом Конгрессе педиатров России.

поделиться ссылкой:

