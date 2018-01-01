Глава одного из поселений области и его зам подозреваются в получении взятки

Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Шилыковского сельского поселения Лежневского района и ее заместителя о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, 25 января 2018 года заместитель главы Шилыковского сельского поселения Лежневского района получил от главного врача одного из медицинских учреждений Ивановской области взятку в сумме 100 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за оформление договора аренды нежилого помещения в селе Шилыково и создание благоприятных условий при работе филиала данного медучреждения. В тот же день половину суммы взятки заместитель передала главе поселения.

Преступление было выявлено УЭБиПК УМВД России по Ивановской области. Подозреваемые в получении взятки задержаны. По уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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