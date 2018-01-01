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Глава одного из поселений области и его зам подозреваются в получении взятки
Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело в отношении главы Шилыковского сельского поселения Лежневского района и ее заместителя о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, 25 января 2018 года заместитель главы Шилыковского сельского поселения Лежневского района получил от главного врача одного из медицинских учреждений Ивановской области взятку в сумме 100 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за оформление договора аренды нежилого помещения в селе Шилыково и создание благоприятных условий при работе филиала данного медучреждения. В тот же день половину суммы взятки заместитель передала главе поселения.
Преступление было выявлено УЭБиПК УМВД России по Ивановской области. Подозреваемые в получении взятки задержаны. По уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
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Глава 1.
О царех, о царицах, о царевичах, о царевнах.
1. О царе Иване Васильевиче, и каким обычаем в Московском
государстве почалося царствование, и о иных княжествах.
2. О царе Феодоре Ивановиче, и о брате его царевиче Димитрии и
о убиении его, и о боярине Борисе Годунове.
3. О царе Борисе Годунове и о лживом царе Димитрии.
4. О царе Василии Ивановиче.
5. О царе Михаиле Феодоровиче.
6. О нынешнем царе Алексее Михайловиче, и о обирании и о
поставлении его на царство, и о невестах его.
7. О избирании чиновных людей, кому быти на свадбе его царской.
8. О чиновных свадебных людех.
9. О обручании царском с невестою.
10. О молебствовании царском пред свадбою.
11. О чину свадебном как устраивают, и о свадбе, и о венчании, и
о обедех.
12. Как царь с царицею начнет опочивать.
13. О дружке, как ходит царя спрашивать о здоровье.
14. О чиновных свадебных людех, как ходят царя и царицу
поздравляти.
15. О мылнях, как царь и царица наутрее ходят в мылни, и
о дарех.
16. О другом и третьем свадебном днях, и о обедех, и как
свадебные люди царя и царицу благословляют образами и дарят.
17. О играх, какие при том веселии бывают.
18. В четвертой день, как бывает у царя на властей стол, и чем
они царя и царицу дарят.
19. О столех же, как бывают на иных чинов людей, и о дарех.
20. О попах и о чернцех, как их кормят и дают милостиню.
21. Как царь с царицею, после свадбы, ходит по монастырем
молебствовать, и в богаделни для милостини.
22. О ворех, что их для свадбы выпущают.
23. О царицыных сродственных людех, как их царь после свадбы
жалует.
24. О царских и царицыных покоях.
25. О царевниных покоях, и о житии их.
26. О рождении царских детей царевичей.
27. О рождении царевен.
28. О воспитании детей царских, и о научении их, и о бережении.
29. О царевичах и царевнах, когда лучится им ходить к церкве или
ездить.
30. О празничных имянинных днех царских, и царицыных, и
царевичевых, и царевниных.
31. О царевичах как будут два, или три.
32. О преставлении царей, и цариц, и царевичей, и царевен, и о
погребении их.
Глава 2.
О царских чиновных и всяких служилых людех.
1. Самых первых болших родов о боярех.
2. О боярех же и околничих, которые ниже тех первые статьи бояр
честию.
3. О околничих и думных дворянех.
4. О думных диаках.
5. О спалниках, которые у царя спят в покоях и бывают за службы
пожалованые в чины.
6. О столниках.
7. О стряпчих.
8. О дворянех Московских.
9. О дьяках.
10. О жилцах.
11. О дворянех городовых и детех боярских.
12. О Сибирских, и Касимовском, и Грузинском царевичах.
13. О постелничем.
14. О боярском приезде к царю.
15. О приезде столников и иных чинов людей.
16. Как приезжают всякого чину люди, и куды кто близок
приходити.
17. Как царь ходит в поход, и кто с ним бывает, и кто на Москве
оставаетца.
18. О боярех и иных чинов людех, которые похотят в деревни свои
ехать, для гулянья, и отпрашиваютца у царя.
19. О боярских имянинах.
20. О царицыных и о царевниных чиновных людех, и о бояронях, и о
приезде к царице и к царевнам боярских жен; а в ней малых
15 статей.
Глава 3.
О титлах, как царь к которому потентату пишется.
1. К Цесарскому величеству Римскому.
2. Х королевскому величеству Свейскому.
3. К Полскому королю.
4. К Аглинскому королю.
5. К Датцкому королю.
6. К курфистром, и х князем, и к графом, и к Галанским статом.
7. В Любок, в Амбурк, к бурмистром и ратманом, такъже и к
торговым иноземцом, которые служат в его царском промыслу
факторами.
8. По которых мест пишутца тех вышеписанных государей титлы
золотом.
9. О Францужском, о Гишпанском, о Португалском королех, что к
ним грамот не бывало.
10. К Турскому салтану.
11. К Персидцкому шаху.
12. Х Крымскому хану.
13. К Болшому хану что за Сибирию.
14. О печатех, х которому государю грамоты печатают.
15. О титлах, что описуют всякого государя по их достоинству,
как они сами себя описуют, и таким же обычаем кто и его
царскую титлу описует.
16. Которые грамоты на которой бумаге посылают, и каковы травы
пишутца золотом.
17. Вопрос: для чего царь Московской пишетца в християнские
государства полными титлами, а в бусурманские государства не
пишетца? и на то ответ.
Глава 4.
О Московских послех и посланникех и гонцех, кто каков чином
и честию посылаются в-ыные государства, и о послех же на
посолские сьезды.
1. К Цесарскому величеству Римскому.
2. Х королевскому величеству Свейскому.
3. К Полскому королю.
4. К Аглинскому королю.
5. К Датцкому королю.
6. Х курфистром, и х князем, и к графом, и к Галанским статом.
7. К Турскому салтану.
8. К Персидцкому шаху.
9. Х Крымскому хану.
10. О посланникех и гонцех.
11. О посолских дворянех и иных людех, сколко с послы
посылается.
12. О послех же, которых учнут посылати на посолства, или воевод
в городы и на войну, а другие с ними быти не похотят, и о
том бывают у них споры и челобитье, и про них сыскивают, и
за их ослушание бывает указ и наказание.
13. Которые люди не думного чину и не гораздо высоких родов не
похотят быти с кем в товарыщах, и им потомуж бывает указ, и
сыск, и наказание иное.
14. Которых людей учнут с кем посылати на силу, а они, не хотя с
ними быти на службе, нарочно прикинутца в болезнь.
15. Как у царя бывают на бояр столы, а они меж себя ведая породу
свою, друг под другом садитися за столом не учнут.
16. Ис которых чинов нибуди бывают пожалованы в бояре и в думные
люди, и как они садятца в думе и у царя за столом.
17. В которые дни у царя бывают власти и бояре на обедех.
18. О жалованье послом, как их посылают в-ыные государства.
19. Которые люди, новые, к посолской своей езде платьем и иным
чем незаводны.
20. О послех, как они к поезду своему будут готовы, и наказы им
даются на Москве, а иным присылаются в дорогу.
21. О наказех, каким обычаем послом, и посланником, и гонцом
пишутца.
22. О послех, которые посылаются на посолские сьезды, и каким
обычаем велят им с чюжеземскими послами сьезжатца.
23. О наказех, что на сьезды послом прямого истинного наказу не
дается.
24. О послех, что они будучи в посолстве с ответными людми или
на сьездех с послы говорят, и о записке их речей, как они
пишут красно и разумно, не против того как говорят; и на то
вопрос и ответ.
25. Об образах, которые посылаются с послы на посолские сьезды и
с воеводы в войну.
26. Как послы, соверша свои посолства, едут к Москве.
27. Как послы, или полковые воеводы, приехав к Москве, бывают у
царя и дела свои царю подносят, и за те их службы о чести и
о жалованье.
28. О послех же и полковых воеводах, которые прослужатся, и
какое кому бывает наказание.
О дарех, каковы к которому государю с послы посылаетца, и
посколку.
29. К Цесарскому величеству.
30. Х королевскому величеству Свейскому.
31. К Полскому королю.
32. К Аглинскому королю; в той же статье написан вопрос и ответ.
33. К Датцкому королю.
34. Х курфистром, и х князем, и к графом, и к Галанским статом.
35. К Турскому салтану.
36. К Персидцкому шаху.
37. Х Крымскому хану, и к его царице, и к царевичам и к
царевнам, и к их детем, и к пашам, и х князям, и к мурзам, и
к Татаром.
38. Сколко к которому потентату даров посылаетца с посланники.
Глава 5.
Иных государств о послех, и о посланникех, и о гонцех, и
какова кому честь бывает.
1. Королевского величества Свейского послы как приедут на
границу, и о их принимании, и о встрече, и о корму, и о
подводах, и о отпуске ис порубежного города к Москве, и на
Москве о приниманье и о встрече, и о приставех.
2. Которого дни царь велит им послом быти у себя на посолстве
на приезде, и каким обычаем они у царя бывают, и посолство
свое правят, и подносят дары.
3. Как к послом посылаетца столник с столом, с ествою и с
питьем, и велят подчевать.
4. Которого дни царь велит им послом быти у себя и у бояр в
ответе, и каким обычаем бывают.
5. Каковы бояре и думные люди чином и честию в ответех бывают с
послами.
6. Как послы бывают в-ыных ответех.
7. Как послы видают которого дни царя и бывают в ответех.
8. Как послы посолство свое исполнят во всем и бывает им
отпуск, и каким обычаем у царя бывают на отпуске.
9. Как послом бывает с Москвы отпуск, и о провожании их с
Москвы до рубежа.
10. Как послы бывают летом, или зимою, в чем их принимают и к
царю ездят.
11. Как послы бывают у царя, в каком платье бывают бояре и как
устроена полата.
12. Сколко послом, и посолским дворяном, и людем, бывает
царского жалованья на отпуске, и чем даетца.
13. О посланникех, как их принимают, и о встрече и о корму, и
как у царя бывают на приезде и на отпуске, ти бывает им
отпуск, и что на отпуск даетца им царского жалованья.
14. О гонцех о приниманье, и как у царя бывают на приезде и на
отпуске, и что дается им царского жалованья.
15. О вахте, сколко бывает у послов на дворе, для чести их
посолской, стрелцов.
16. Как бывают Цесарские, Полские, Аглинские, Датцкие, Туретцкие
и Персидцкие послы, и какова кому честь и приниманье бывает.
17. О Крымских, и Нагайских, и Калмытцких послех.
18. О Свейских и Полских послех, как они бывают для
подтверждения и докончания покою християнского, и каким
обычаем бывают у царя и как на том докончании при послех
чинит царь веру о содержании покою.
Глава 6.
О дворех царских: Казенном, Сытенном, Кормовом, Хлебенном,
Житенном, Конюшенном.
1. О Казенном дворе и о Приказе, и о приходах всякие казны, и
куды бывает росход, росписано по статьям.
2. Сытенной двор, где стоит питье, и откуды тому питью бывает
приход, и куды бывает росход, росписано порознь, и того
двора о чиновных людех.
3. О Кормовом дворе, где ествы варят, и о чиновных людех, и
откуды бывает съестным запасам приход, и куды бывает росход,
росписано порознь же.
4. О Хлебенном дворе, и о чиновных людех, и откуды бывает
хлебным запасам приход, и куды бывает росход.
5. О Житенном дворе, и о приходах хлебных и о росходех.
6. О Конюшенном дворе и о Приказе, и о чиновных людех, и о
лошадиных и иных нарядех, и о всякой конюшенной казне, и о
лошадех, и о приходе и росходе конского корму, и о денежных
приходах и росходах.
Глава 7.
О Приказех.
1. Приказ Тайных Дел.
2. Посолской Приказ.
3. Розрядной Приказ.
4. Приказ Болшаго Дворца.
5. Стрелецкой Приказ.
6. Приказ Казанского Дворца.
7. Сибирской Приказ.
8. Поместной Приказ; и в той статье написаны вопрос и ответ:
что есть поместья, и вотчины. и земли?
9. Приказ Болшие Казны; в той же статье написано о Денежном
дворе, и о денежном деле, и о мастерах, и серебряного и
золотого дела о мастерах. Зри и иного: как была смута за
медные денги, и отчего те денги миновались?
10. Приказ Болшой Приход.
11. Пушкарской Приказ.
12. Приказ Царская Мастерская Полата.
13. Приказ Царицына Мастерская Полата.
14. Иноземской Приказ.
15. Рейтарской Приказ.
16. Приказ Новгородцкая Четверть.
17. Приказ Устюжская Четверть.
18. Приказ Костромская Четверть.
19. Приказ Галичская Четверть.
20. Приказ Новая Четверть.
21. Оружейной Приказ.
22. Приказ Золотого и Серебряного Дела.
23. Оптекарской Приказ.
24. Монастырской Приказ.
25. Хлебной Приказ.
26. Ямской Приказ.
27. Каменного Дела Приказ.
28. Челобитенной Приказ.
29. Приказ Малые Росии.
30. Земской Приказ.
31. Холопей Приказ.
32. Два Приказа Судных Дел: Московской, Володимерской.
33. Печатной Приказ.
34. Розбойных Дел Приказ.
35. Панафидной Приказ.
36. Счотной Приказ.
37. Кому лучитца о чем бити челом, или на ком чего искати судом.
38. О суде, как в тех Приказех приказным людем судити всяких
чинов людей.
39. Которой ответчик учнет бити челом на судью, что он ему
недруг, и по недружбе судитися ему у него немочно.
40. Кто на ком учнет чего искати, о приставных памятех и о
приставех, что ответчика сыскав поставить к суду, а с Москвы
не сьехать, и о поручных записех по исце и ответчике.
41. О суде, кто кого чем обесчестит.
42. Как истец и ответчик станут к суду, и суд будет записан.
43. О суде по кабалам и по записям, а в бескабалных делех суда
не бывает.
44. О ответчике, которой похочет в одну пору искати своего дела
на исце, одного, или двух и трех.
45. Окромь царских Приказов, и городов и сел и волостей и
властелинских Приказов, судов не бывает никому.
46. О приставех, которые ходят за делами.
47. О ворех и иных винных людех, как их сажают в тюрму и чем они
кормятца.
48. О денежных приходах и росходах, кто их принимает и роздает.
Глава 8.
О владетелстве царств и государств, и земель, и городов,
которые под Москвою лежат, и тех городов о воеводах.
1. О Великом Новегороде, и о Казани, и Астарахани, и о Сибири,
и о иных, о воеводах и о всяких тамошних делех.
2. О пригородех к тем болшим городам и государствам, и о
воеводех.
3. Середних городов о воеводех, и о всяких тамошних делех.
4. О указех, как пишутца в те городы царские грамоты к
воеводам; в той же статье написан вопрос и ответ: для чего
царь пишетца в титле своей "самодержцем?"
5. О боярех и воеводех, и приказных людех, и которые по
посолствам и в иных службах, против дел каким они обычаем
пишут к царю.
6. О челобитных, каким обычаем пишут бояре и иных чинов люди и
жены к царю, и к царице, и к царевичам, и к царевнам.
7. О доходех царских с посадов, и с крестьян, и с всяких
промыслов, каким обычаем собирати.
8. О людех, кто в котором городе для оберегания устроены.
9. Для воинского времяни о осадных дворех, и в городы о высылке
крестьян.
10. О строении городов, которой починить и вновь зделать, о
зборе денег, и о воинском ружье.
11. О городех каменных и деревяных, как они построены.
Глава 9.
О воинских зборах.
1. Как с которым государством бывает война, и с кем царь о том
думает, и придумав каким людем положат збор.
2. О рейтарских полкех, и в те полки ис каких чинов людей
прибирают, и по чему дается жалованья погодного человеку.
3. О стрелецких полках.
4. О салдатцких полкех, о старых и о новых, и откуды новых
салдат прибирают , и о жалованье им, и о корму.
5. О драгунских полкех, о старых и о новых.
6. О казацких полкех.
7. О Донских казакех.
8. Всем тем ратным людем на жалованье о зборе денежном, и
хлебном, и всяких запасов.
9. Бояром, и воеводам, и иных чинов людем велено быти на службе
с своими запасы.
10. Когда лучитца царю итти самому в войну, и сколко у него и у
бояр и у воевод бывает в полкех ратных людей.
11. Как война минется, о роспуске ратных людей.
12. Иноземцом здоровым и раненым, и Руским людем раненым же, и
иноземцов побитых женам, вдовам и детем после службы указ.
Глава 10.
О торговых людех.
1. О гостех.
2. Гостиные и суконные сотен о людех.
3. О торговых людех.
4. О торговле и о податех , как они платят погодно царю.
5. Кому торговому человеку лучитца на ком чего нибудь искати
или отвечати.
6. О жалованье торговым людем, как они бывают в царской службе
и у промыслов, и учинят прибыль.
7. Которые торговые люди, будучи в царской службе и у
промыслов, прибыли не учинят, за их нерадение о наказании.
Глава 11.
О царских, и властелинских, и монастырских, и вотчинниковых
и помещиковых крестьянех.
1. О царских крестьянех, кто их судит, и с тех крестьян о
доходех денежных и о всяких податех.
2. О властелинских и монастырских крестьянех.
3. О боярских и иных всяких чинов людей, помещиковых и
вотчинниковых, крестьянех, как их владеют, и о податех, как
они на себя и на царя собирают.
4. Будет которой помещик и вотчинник учинит над крестьяны
своими смертное убойство, или иное злое наругателство, или
над женами их и дочерми что нибудь худое.
5. О ворех, о разбойниках и иных, которые объявятца в царских и
в помещиковых и в вотчинниковых селах и деревнях.
6. О крестьянех, сколко будет числом за самим царем, и за
патриархом, и за митрополиты и за иными властми, и за
монастыри, и за боярами и ближними людми, и за всякими
помещики и вотчинники дворов.
Глава 12.
О торговле царской.
1. У Архангелского города хлебом, пенкою, поташъю, смолчюгою,
шолком сырцом, ревенем, и откуды тем товаром приход.
2. Торговля в Понизовых городех, рыбная, соляная.
3. С Персидцкими купчинами.
4. З Гречаны.
Глава 13.
О житии бояр, и ближних, и иных чинов людей.
1. О домех их боярских, и о церквах, и о пении божественном, и
о попех.
2. О праздничных днех, и о гостех, и о обедех и о ествах; и как
жены их, или замужни дочери, пред обедом, выходят подчивать
гостей, и о поклонех, и о целовании.
3. Кому лучитца женитись самому, или сына, или дочь и сестру
выдать замуж, о сватовстве и о записях свадебных.
4. Которой человек, зговоря невесту, не похочет за себя взяти,
или не похочет за жениха выдать невесты.
5. О свадбе , каким обычаем бывает веселие.
6. На другой день свадбы как жених и невеста ходят в мылни, и
созывают к обеду гостей, и как жених ездит с свадебным чином
ударить челом царю, и о обедех, и о дарех.
7. О указе попу, как ему кого венчати и каких людей.
8. О вдовцех, которые женятся на девках, или вдовы которые
пойдут за холостых, и о вдовцах же, которые женятся на
вдовах, о свадбе их и о венчании.
9. О столниках и иных чинов о людех, каким обычаем у них бывают
свадбы, и как они в домех своих живут.
10. У которого отца и матери есть две или три дочери девицы, и
одна будет увечна, а кто учнет свататца и вместо худой
показывают добрую, а замуж выдадут худую, не тое, которую
показывали; а как кто на худой женится, каким он обычаем с
нею живет.
11. О челобитье патриарху которых людей невестами обманывают, и
против того челобитья о сыску и о указе.
12. У которого отца одна дочь увечная, или ростом невелика.
13. О девицах увечных.
14. Которой жених смотрит невесты сам, а смотря не возмет, и
обесчестит словами, и другим людем свататца розобьет.
15. Которой человек выдаст дочь свою замуж, а она, живучи
замужем, родя детей или не родя, умрет, о приданых ее
животах.
16. О боярских дворовых людех, о мужском и женском полу, по
сколку кто в домех своих может держати и по чему им дают
жалованья.
Котошихин Г.К.