За день в Ивановской области на пожарах погибли три человека

Двое из них были инвалидами

Пресс-служба ГУ МЧС сообщает, что сегодня, 26 января, в результате пожаров в Ивановской области погибли три человека. Трагедии произошли в Иванове, Кохме и Шуйском районе.

В 01.36 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании двухэтажного кирпичного дома на улице Советской в Кохме. На пожаре погиб 42-летний мужчина, инвалид 2 группы. Предполагаемая причина возгорания - неисправность электрооборудования.

Второй пожар случился в Иванове на улице Парковской около половины 10 утра. Загорелась одна из частей жилого дома на площади 10 квадратных метров. Огонь унес жизнь мужчины 1947 года рождения, который также был инвалидом 2 группы. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

Третья трагедия произошла в двенадцатом часу дня в деревне Брилиха Шуйского района. По прибытии первого подразделения пожарной охраны происходило горение хозяйственной постройки по всей площади. На пожаре погиб мужчина 1963 года рождения. Вероятная причина возгорания - неисправность печного оборудования.

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