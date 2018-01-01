На перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь в Иванове отключат светофоры

29 января на перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь областного центра отключат светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 09,00 до 17.00.

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