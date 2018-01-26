В Иванове врач обвиняется в ненадлежащем оказании медпомощи, в результате чего умер новорожденный

И был причинен тяжкий вред здоровью матери

На сегодняшнем расширенном заседании коллегии руководитель СУ СКР по Ивановской области Александр Булаев сообщил, что в 2017 году было возбуждено 19 уголовных дел, связанных с некачественным оказание медицинской помощи. Два из них уже направлены в суд.

«Завершено расследование уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи роженице и новорожденному ребенку заведующего одного из отделений института материнства и детства, в результате чего последовала смерть ребенка и причинение тяжкого вреда здоровью матери. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд», - рассказал глава следственного управления региона.

На коллегии было озвучено, что следователи пытаются договориться с областным департаментом здравоохранения о своевременном получении информации о смертях рожениц и младенцев. Однако пока безуспешно. В НИИ Материнства и детства стражам закона отказывают.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

поделиться ссылкой:

