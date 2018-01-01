В Иванове камеры фото-видеофиксации помогли выявить злостного нарушителя

Водитель передвигался по городу на автомобиле с подложными госномерами

При помощи камер фото-видеофиксации сотрудники ГИБДД выявили в Иванове автомобиль «Тойота Камри», на котором установлены заведомо подложные государственные регистрационные знаки. Ориентировка была передана инспекторам ДПС.

Утром 26 января на улице Лежневской дорожные полицейские остановили иномарку. За рулем был 32-летний житель Кохмы. Информация об использовании водителем заведомо подложного ГРЗ подтвердилась. При сверке со специализированными базами выяснилось, что государственный номер принадлежит другому автомобилю. Также водитель предъявил инспекторам документы, вызвавшие сомнения в подлинности. Кроме того, при проверке номерных узлов и агрегатов транспортного средства сотрудниками МРЭО ГИБДД были обнаружены признаки кустарного изменения номера кузова «Тойоты».

«На водителя машины составлен административный материал по ч.4 ст.12.2 КоАП РФ, санкция предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года. Нарушитель и транспортное средство задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.

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