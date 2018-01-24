В областном онкодиспансере пройдет День открытых дверей

Как попасть на прием к врачам-онкологам различных специализаций

В субботу, 3 февраля, в Областном онкологическом диспансере состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в преддверии Всемирного дня борьбы с раком (4 февраля).

С 09.00 до 14.00 в поликлинике диспансера будут работать врачи-онкологи: маммолог, гинеколог, уролог, колопроктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, общий онколог, специалист по опухолям головы и шеи. По показаниям будут проводиться маммография, УЗИ, цитологические исследования.

Для получения консультации на руках у пациентов должно быть направление из поликлиники по месту жительства. Выполнение каких-либо дополнительных диагностических исследований для приема 3 февраля необязательно, уточнили в департаменте здравоохранения Ивановской области.

Записаться на прием можно по телефонам регистратуры (4932) 26-77-07; 26-36-23; 56-21-62; 53-16-99 (предварительная запись проводится с 24.01.2018 по 02.02.2018 с 15.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья) или 03.02.2018 в порядке живой очереди в регистратуре диспансера.

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