Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:26

В областном онкодиспансере пройдет День открытых дверей

Как попасть на прием к врачам-онкологам различных специализаций

В субботу, 3 февраля, в Областном онкологическом диспансере состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в преддверии Всемирного дня борьбы с раком (4 февраля).

С 09.00 до 14.00 в поликлинике диспансера будут работать врачи-онкологи: маммолог, гинеколог, уролог, колопроктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, общий онколог, специалист по опухолям головы и шеи. По показаниям будут проводиться маммография, УЗИ, цитологические исследования.

Для получения консультации на руках у пациентов должно быть направление из поликлиники по месту жительства. Выполнение каких-либо дополнительных диагностических исследований для приема 3 февраля необязательно, уточнили в департаменте здравоохранения Ивановской области.

Записаться на прием можно по телефонам регистратуры (4932) 26-77-07; 26-36-23; 56-21-62; 53-16-99 (предварительная запись проводится с 24.01.2018 по 02.02.2018 с 15.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья) или 03.02.2018 в порядке живой очереди в регистратуре диспансера.



ключевые слова: онкология рак онкодиспансер день открытых дверей
  • оцените новость:
  • (0)
  • 532
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									berlioz								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А для чего это? К ним подучетные больные приезжают - с анализами и т.д. - и то  приём по пять минут. "На что жалуетесь?" , "У вас все в порядке".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году
				
сегодня, 21:05

				

				Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году 
								

					Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							701						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза
				
сегодня, 15:08

				

				Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза 
									
								

					
	 И составил 661 тысячу рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1398						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В двух районах Ивановской области сменилась власть
				
сегодня, 14:35

				

				В двух районах Ивановской области сменилась власть 
									
								

					
	 Одному из новых руководителей муниципалитета – 30 лет
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3023						
    •