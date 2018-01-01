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сегодня, 15:08
Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза
И составил 661 тысячу рублей
Одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по ивановской области является противодействие коррупции. Из доклада руководителя регионального СУ СКР Александра Булаева: «В 2017 году сократилось количество поступивших в следственное управление сообщений о преступлении на 29,7%, количество уголовных дел, возбужденных по результатам их рассмотрения - на 31,9%. В структуре возбужденных уголовных дел коррупционной направленности преобладают уголовные дела о преступлениях по фактам получения взятки - 50 уголовных дел или 45%. Средний размер взятки в 2017 году составил 661 тысячу рублей, в 2016 году - 379 тысяч рублей».
ключевые слова: коррупция взятка следственный комитет
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Комментарии (9)
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- Alexander Umnikovсегодня, 15:12Вот сверсков с мамедовым лоханулись. Один 2 лимону шурику наверх закинул а второй аж 12 лимонов...
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- с районасегодня, 15:19Вот и сумма растёт, то что берут реже и по крупному!
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- ЙЯdЪсегодня, 15:20Я считаю необоснованно размер взятки завышают. Это какая же инфляция то получается! Безобразие! Куда смотрит комиссия по тарифам?
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- Fantomasсегодня, 15:22Пожарник взял 20 тысяч, а какой-нибудь земельный комитетчик лям двести. А в среднем 660
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- adimiv oldсегодня, 15:27Я не устану повторять: борьба со взяточничеством в России приводит исключительно к повышению суммы взятки и обогащению борцунов.
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- Медведьсегодня, 17:41Почему СКР так рьяно взялось за эти дела? - потому что можно не хило навариться, а почему не расследуют поджоги машин? - А чем там навариться? - Если только яйца сварить нахаляву, пока горит
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- Ili yaсегодня, 18:53Это как средняя температура по больнице. Но в целом бизнес растет.
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- Ну и деласегодня, 18:54сами же следователи и повышают размер взятки ---- недавно один аж целый миллион через адвоката получил как пишут наши СМИ
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- Ili yaсегодня, 19:05Инфляция, на Кубу дорого летать. Вроде Глава должен что то делать, так ведь еще и не глава, а ИО. После выборов может его и не увидим.
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