Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:08

Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза

И составил 661 тысячу рублей

Одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по ивановской области является противодействие коррупции. Из доклада руководителя регионального СУ СКР Александра Булаева: «В 2017 году сократилось количество поступивших в следственное управление сообщений о преступлении на 29,7%, количество уголовных дел, возбужденных по результатам их рассмотрения - на 31,9%. В структуре возбужденных уголовных дел коррупционной направленности преобладают уголовные дела о преступлениях по фактам получения взятки - 50 уголовных дел или 45%. Средний размер взятки в 2017 году составил 661 тысячу рублей, в 2016 году - 379 тысяч рублей».



ключевые слова: коррупция взятка следственный комитет
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1380
  • 9







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (9)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот сверсков с мамедовым лоханулись. Один 2 лимону шурику наверх закинул а второй аж 12 лимонов...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и сумма растёт, то что берут реже и по крупному!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я считаю необоснованно размер взятки завышают. Это какая же инфляция то получается! Безобразие! Куда смотрит комиссия по тарифам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пожарник взял 20 тысяч, а какой-нибудь земельный комитетчик лям двести. А в среднем 660								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я не устану повторять: борьба со взяточничеством в России приводит исключительно к повышению суммы взятки и обогащению борцунов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему СКР так рьяно взялось за эти дела? - потому что можно не хило навариться, а почему не расследуют поджоги машин? - А чем там навариться? - Если только яйца сварить нахаляву, пока горит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это как средняя температура по больнице. Но в целом бизнес растет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ну и дела								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сами же следователи и повышают  размер взятки ---- недавно один аж целый миллион через адвоката получил как пишут наши СМИ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Инфляция, на Кубу дорого летать. Вроде Глава должен что то делать, так ведь еще и не глава, а ИО. После выборов может его и не увидим. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году
				
сегодня, 21:05

				

				Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году 
								

					Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							703						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза
				
сегодня, 15:08

				

				Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза 
									
								

					
	 И составил 661 тысячу рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1399						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В двух районах Ивановской области сменилась власть
				
сегодня, 14:35

				

				В двух районах Ивановской области сменилась власть 
									
								

					
	 Одному из новых руководителей муниципалитета – 30 лет
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3026						
    •