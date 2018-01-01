Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза

И составил 661 тысячу рублей

Одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по ивановской области является противодействие коррупции. Из доклада руководителя регионального СУ СКР Александра Булаева: «В 2017 году сократилось количество поступивших в следственное управление сообщений о преступлении на 29,7%, количество уголовных дел, возбужденных по результатам их рассмотрения - на 31,9%. В структуре возбужденных уголовных дел коррупционной направленности преобладают уголовные дела о преступлениях по фактам получения взятки - 50 уголовных дел или 45%. Средний размер взятки в 2017 году составил 661 тысячу рублей, в 2016 году - 379 тысяч рублей».

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