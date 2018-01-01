В Иванове пройдет первый Чемпионат области по чир спорту

Для ивановских чирлидеров соревнования будут являться отборочными этапами на Чемпионат и Первенство России

28 января 2018 года в 12.00 на базе баскетбольного клуба «Энергия» состоится Первый Чемпионат и Первенство Ивановской области по чир спорту.

Соревнования пройдут по 7 дисциплинам. Участие в состязаниях примут 180 спортсменов - дети, юниоры и взрослые из Иванова, Ивановской и Нижегородской областей.

Откроет соревнования традиционный парад, на котором будут представлены команды, судьи и официальные лица.

Для ивановских чирлидеров соревнования являются отборочными этапами на Чемпионат и Первенство России, которые пройдут 23-25 февраля 2018 года. Основными кандидатами на попадание в состав сборной Ивановской области по чир спорту являются команды «Загадка», «Задор» и «Хобби-шанс».

поделиться ссылкой:

