В двух районах Ивановской области сменилась власть

Одному из новых руководителей муниципалитета – 30 лет

Сразу в двух муниципальных образованиях Ивановской области - Фурмановском и Вичугском - произошла ротация руководителей. Пока это временные назначенцы.

В начале января на заседании Фурмановского Совета депутатов было принято решение о назначении на должность временно исполняющего полномочия главы района Романа Соловьева, который до этого времени курировал социальную политику в должности заместителя главы. Пока действующий глава района Дмитрий Ключарев находится под следствием и содержится в СИЗО. Суд продлил меру пресечения Ключареву до 16 февраля. Предварительно Роман Соловьев и будет руководить муниципалитетом до этого времени. Будут ли продлены его полномочия, неизвестно, все зависит от того, изменит ли суд меру пресечения пока еще действующего главы в связи с рассмотрением уголовного дела.

Роману Соловьеву 30 лет, и он самый молодой руководитель муниципалитета области. Выпускник пожарно-спасательной академии и Владимирского юридического вуза.

25 января по собственному желанию свой пост оставила председатель Фурмановского Совета районных депутатов Елена Ильинцева. Ее сменила Галина Жаренова, директор средней школы, дважды депутат. Свои председательские функции Галина Жаренова пока исполняет временно.

Также 25 января, как сообщает интернет-издание vichuganews.ru, на заседании Вичугского Совета утвердили нового временно исполняющего обязанности главы района - Михаила Новикова. Экс-врио Владимир Мурашкин ушел с поста по собственному желанию. Затем обязанности районного главы исполняла И. Органова, которая покинула этот пост по собственному желанию.



Михаил Новиков закончил химуниверситет, а позднее юридический факультет ивановского госуниверситета. До 2008 года служил в милиции. Завершил службу в должности начальника милиции общественной безопасности Родниковского ОВД в звании подполковника. Работал в администрации Каменского городского поселения.

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