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сегодня, 14:18
Глава Кинешмы проведет рейд по городским туалетам
Второй по величине город в Ивановской области готовится к туристическому сезону
В Кинешме полным ходом идет подготовка к туристическому сезону. С весны текущего года к причальной стенке города начнут швартоваться пассажирские теплоходы. Ожидается большой поток туристов. В связи с этим возникает вопрос наличия необходимого количества общественных туалетов.
На совещании в кинешемской администрации глава города Александр Пахолков обратился к предпринимателям с просьбой привести находящиеся в их ведении туалеты в должное состояние. Мэр Кинешмы заявил, что лично проверит, как исполняется его просьба. Как сообщает портал Кинешемец.RU, рабочий рейд Александра Пахолкова по туалетам в центре города запланирован на ближайший понедельник.
ключевые слова: туризм общественный туалет глава города рейд
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- Гражданин хорошийсегодня, 14:23Давно пора! Не зассав, как говорится!
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- lutyr0сегодня, 17:01КАКОЙ МОЛОДЕЦ ТАК ДЕРЖАТЬ.
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