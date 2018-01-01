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Новости

сегодня, 14:18

Глава Кинешмы проведет рейд по городским туалетам

Второй по величине город в Ивановской области готовится к туристическому сезону

В Кинешме полным ходом идет подготовка к туристическому сезону. С весны текущего года к причальной стенке города начнут швартоваться пассажирские теплоходы. Ожидается большой поток туристов. В связи с этим возникает вопрос наличия необходимого количества общественных туалетов.

На совещании в кинешемской администрации глава города Александр Пахолков обратился к предпринимателям с просьбой привести находящиеся в их ведении туалеты в должное состояние. Мэр Кинешмы заявил, что лично проверит, как исполняется его просьба. Как сообщает портал Кинешемец.RU, рабочий рейд Александра Пахолкова по туалетам в центре города запланирован на ближайший понедельник.



ключевые слова: туризм общественный туалет глава города рейд
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