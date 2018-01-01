Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:52

45 ивановцев поймали на скручивании показаний электросчетчиков

За незаконное потребление электроэнергии нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности

Только в прошлом году сотрудники «Ивгорэлектросети» в Иванове выявили 33 факта бездоговорного потребления электричества и 45 - безучетного.

Бездоговорное потребление - это незаконное подключение к электросетям, а безучетное - это использование ресурса в обход приборов учета. И именно последнее - одно из самых распространенных сегодня правонарушений. На какие ухищрения только не идут воришки: магниты, скрытые проводки, приборы учета с пультом управления и другие устройства. На этом пойманы в 2017 году 45 потребителей электроэнергии.

На самовольное подключение без соответствующей разрешительной документации (бездоговорное потребление) в 2017 году решились 33 потребителя электроэнергии.

О том, чем всё это чревато рассказали в АО «Ивгорэлектросеть»:

«В установленном законом порядке пойманные возмещают ущерб, рассчитанный по максимальным данным определенной формулы - суммы достигают сотен тысяч рублей. А с января 2016 года ответственность ужесточена и предусматривает наложение штрафов от 10 до 200 тысяч рублей. В отношении особенно злостных нарушителей закона могут быть применены меры не только гражданской и административной, но и уголовной ответственности. Такие случаи - не редкость. Поэтому если вы думаете, что скручивать показания счетчика - это несерьезно - то знайте: сотрудники АО "Ивгорэлектросеть" осуществляют регулярные рейдовые мероприятия, адресные проверки, а также применяют новые технологии, направленные на обнаружение скрытых устройств. Ну, а в Госдуме обсуждают радикальную меру: сажать за кражу электроэнергии в тюрьму на 6 лет».



ключевые слова: электроэнергия счетчик незаконное потребление
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1552
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									*******								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно пора! И тех кто не платит коммуналку!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И это были явно не самые бедные жители города! А кто исправно платит, того sуки до копейки готовы ободрать! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно, еще при СССР стоимость 1квт для населения состояла из себестоимости электроэнергии и её доставки потребителю, что составляло 1коп,
    
и другой части, которую не оплачивали пенсионеры, это фонд накопления развития электросети, еще у кого 2коп, у кого 3 = итого 4коп
    
 Сейчас также, только 4р пускай будет, 1р стоимость электричества, и 3рубля фонд. Но кто -то мне сейчас расскажет, куда идёт этот фонд в данный момент?
    
Ранее эти денежки шли на постройку новых АЭС,ГЭСитд, - не ремонт! Именно ввод новых!
    
 - Премия это топ-менеджерам - ворьё получает эти сверхприбыли себе на карман.
    
Грубо = 1тр с квартиры в мес, делим пополам - 500р Ваших денег идёт чубайсятам сверх их и так не по размерам оплаты ЗП еще и премия.
    
 - Средний заработок чубайсят пускай 50тр, премия ложится еще 10 мелкому составу, и по 500тр среднейпаршивости чубайсянку, - спросите Смирнова.
    
И далее топманагеры - те кто просто вообще даже не знает как на столбы лазить, просто в рубашечке ходит, его папа был директором ТЭЦ при совке, а сейчас это чудо топ-манагер - 500млн - не плохо так гребет наша бедная энергетика.
    
 - Дальше воришки, которые утащили у них из кармана 100 квт в мес, это 400р, получившие как сказано из этой статьи 100-200тр штраф, должны были воровать эти 100квт в течении, кто у нас математик? - 20 лет подряд, не меньше.
    
 - Средняя квартира потребляет от 100кв в мес до 200
    
10тр в мес премия и 400р - чувствуете разницу?
    
45 воришек в год, - то есть ущерб 4500квт - 200тр в год потеряли на потерях в электросетях, и нагрелись еще 45*150тр = 6 750тр - 6 лямов просто так
    
Потери заложены в тариф - как раз та = 1коп(1р)
    
 -Может избивитесь от топ-менеджеров, и немного ЗП подрежете, - под ту что  РОССтат рассказывает = 30тр - нормальная ЗП - а что нет ? а?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									berlioz								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А при чем тут Чубайс? Он уж давным-давно не там.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году
				
сегодня, 21:05

				

				Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году 
								

					Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							703						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза
				
сегодня, 15:08

				

				Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза 
									
								

					
	 И составил 661 тысячу рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1398						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В двух районах Ивановской области сменилась власть
				
сегодня, 14:35

				

				В двух районах Ивановской области сменилась власть 
									
								

					
	 Одному из новых руководителей муниципалитета – 30 лет
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3025						
    •