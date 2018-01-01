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45 ивановцев поймали на скручивании показаний электросчетчиков
За незаконное потребление электроэнергии нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности
Только в прошлом году сотрудники «Ивгорэлектросети» в Иванове выявили 33 факта бездоговорного потребления электричества и 45 - безучетного.
Бездоговорное потребление - это незаконное подключение к электросетям, а безучетное - это использование ресурса в обход приборов учета. И именно последнее - одно из самых распространенных сегодня правонарушений. На какие ухищрения только не идут воришки: магниты, скрытые проводки, приборы учета с пультом управления и другие устройства. На этом пойманы в 2017 году 45 потребителей электроэнергии.
На самовольное подключение без соответствующей разрешительной документации (бездоговорное потребление) в 2017 году решились 33 потребителя электроэнергии.
О том, чем всё это чревато рассказали в АО «Ивгорэлектросеть»:
«В установленном законом порядке пойманные возмещают ущерб, рассчитанный по максимальным данным определенной формулы - суммы достигают сотен тысяч рублей. А с января 2016 года ответственность ужесточена и предусматривает наложение штрафов от 10 до 200 тысяч рублей. В отношении особенно злостных нарушителей закона могут быть применены меры не только гражданской и административной, но и уголовной ответственности. Такие случаи - не редкость. Поэтому если вы думаете, что скручивать показания счетчика - это несерьезно - то знайте: сотрудники АО "Ивгорэлектросеть" осуществляют регулярные рейдовые мероприятия, адресные проверки, а также применяют новые технологии, направленные на обнаружение скрытых устройств. Ну, а в Госдуме обсуждают радикальную меру: сажать за кражу электроэнергии в тюрьму на 6 лет».
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и другой части, которую не оплачивали пенсионеры, это фонд накопления развития электросети, еще у кого 2коп, у кого 3 = итого 4коп
Сейчас также, только 4р пускай будет, 1р стоимость электричества, и 3рубля фонд. Но кто -то мне сейчас расскажет, куда идёт этот фонд в данный момент?
Ранее эти денежки шли на постройку новых АЭС,ГЭСитд, - не ремонт! Именно ввод новых!
- Премия это топ-менеджерам - ворьё получает эти сверхприбыли себе на карман.
Грубо = 1тр с квартиры в мес, делим пополам - 500р Ваших денег идёт чубайсятам сверх их и так не по размерам оплаты ЗП еще и премия.
- Средний заработок чубайсят пускай 50тр, премия ложится еще 10 мелкому составу, и по 500тр среднейпаршивости чубайсянку, - спросите Смирнова.
И далее топманагеры - те кто просто вообще даже не знает как на столбы лазить, просто в рубашечке ходит, его папа был директором ТЭЦ при совке, а сейчас это чудо топ-манагер - 500млн - не плохо так гребет наша бедная энергетика.
- Дальше воришки, которые утащили у них из кармана 100 квт в мес, это 400р, получившие как сказано из этой статьи 100-200тр штраф, должны были воровать эти 100квт в течении, кто у нас математик? - 20 лет подряд, не меньше.
- Средняя квартира потребляет от 100кв в мес до 200
10тр в мес премия и 400р - чувствуете разницу?
45 воришек в год, - то есть ущерб 4500квт - 200тр в год потеряли на потерях в электросетях, и нагрелись еще 45*150тр = 6 750тр - 6 лямов просто так
Потери заложены в тариф - как раз та = 1коп(1р)
-Может избивитесь от топ-менеджеров, и немного ЗП подрежете, - под ту что РОССтат рассказывает = 30тр - нормальная ЗП - а что нет ? а?