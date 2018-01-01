45 ивановцев поймали на скручивании показаний электросчетчиков

За незаконное потребление электроэнергии нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности

Только в прошлом году сотрудники «Ивгорэлектросети» в Иванове выявили 33 факта бездоговорного потребления электричества и 45 - безучетного.

Бездоговорное потребление - это незаконное подключение к электросетям, а безучетное - это использование ресурса в обход приборов учета. И именно последнее - одно из самых распространенных сегодня правонарушений. На какие ухищрения только не идут воришки: магниты, скрытые проводки, приборы учета с пультом управления и другие устройства. На этом пойманы в 2017 году 45 потребителей электроэнергии.

На самовольное подключение без соответствующей разрешительной документации (бездоговорное потребление) в 2017 году решились 33 потребителя электроэнергии.

О том, чем всё это чревато рассказали в АО «Ивгорэлектросеть»:

«В установленном законом порядке пойманные возмещают ущерб, рассчитанный по максимальным данным определенной формулы - суммы достигают сотен тысяч рублей. А с января 2016 года ответственность ужесточена и предусматривает наложение штрафов от 10 до 200 тысяч рублей. В отношении особенно злостных нарушителей закона могут быть применены меры не только гражданской и административной, но и уголовной ответственности. Такие случаи - не редкость. Поэтому если вы думаете, что скручивать показания счетчика - это несерьезно - то знайте: сотрудники АО "Ивгорэлектросеть" осуществляют регулярные рейдовые мероприятия, адресные проверки, а также применяют новые технологии, направленные на обнаружение скрытых устройств. Ну, а в Госдуме обсуждают радикальную меру: сажать за кражу электроэнергии в тюрьму на 6 лет».

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