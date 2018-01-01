Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 27 января

Открытый городской робототехнический фестиваль «Робофест – Иваново» пройдет в ближайшие выходные в Центре технического творчества «Новация» (ул. Типографская, д.25/55). Начало в 10.00.

С 11.00 до 12.00 на набережной реки Уводь в Сквере мастеров пройдет спортивный праздник «Снежный ком». Развлекательное мероприятие состоится в рамках всероссийского фестиваля "Выходи гулять" и включает игровые спортивные состязания, конкурсы и викторины для детей и подростков.

Соревнования по зимним видам спорта в рамках Спартакиады «Дружный старт» среди семейных команд состоятся в парке им. В.Я. Степанова. В рамках праздника запланированы соревнования семейных команд, а также спортивно-развлекательные конкурсы и викторины для всех участников мероприятия.

Соревнования семейных команд, входящие в зачет Спартакиады семей города Иванова «Дружный старт» пройдут на 4 площадках парка.

К участию в соревнованиях допускаются:

- семейные команды в составе 3-х человек: папа, мама и ребенок в возрасте 5-10 лет;

- семейные команды «Династия» в составе 3-х человек: бабушка или дедушка, мама или папа, внучка или внук в возрасте 5-10 лет.

Каждая семья самостоятельно определяет те испытания, которые ей предстоит преодолеть в течение отведенного часа. Спортивно-развлекательные конкурсы и викторины для всех желающих будут организованы в анимационно-развлекательной зоне.

Программа мероприятий:

10.00 – 13.00 регистрация участников соревнований;

11.00 – 12.00 соревнования семейных команд с ребёнком 9-10 лет и «Династия»;

12.00 - церемония открытия;

12.00 – 13.00 соревнования семейных команд с ребёнком 7-8 лет;

13.00 – 14.00 соревнования семейных команд с ребёнком 5-6 лет;

11.30 – 15.00 спортивно - развлекательные конкурсы и викторины;

12.00 – 15.00 награждение участников и победителей (после подведения итогов в каждой группе).

Открытие фестиваля немецкой культуры и большой гала-концерт состоится в субботу, 27 января, в 16.00 в Ивановском доме национальностей (ул. Почтовая, д.3).

В городских парках отдыха для детей и взрослых действуют ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова работают малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат спортивного инвентаря.

На ивановском городском стадионе "Текстильщик" работает ледовый каток - большая площадка перед административным зданием стадиона, а также беговые дорожки по кругу. Для посетителей в отапливаемом здании оборудована комната для переобувания и платная камера хранения, бесплатный туалет. На улице для гостей катка работает точка питания с горячими напитками. На катке организовано музыкальное сопровождение и искусственное освещение в вечернее время.

Работают пункты проката и заточки коньков. Покататься на самой большой открытой ледовой площадке Иванова можно ежедневно, кроме понедельника (выходной день).

График работы катка:

вторник - пятница: с 14:00 до 21:00

суббота - воскресенье: с 11:00 до 21:00

Телефон для справок администрации стадиона "Текстильщик": 8(4932) 32-51-43.

В городском парке культуры и отдыха «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке им. В.Я. Степанова. Приглашаем жителей Иванова весело и с пользой провести время в городских парках!





Воскресенье, 28 января

XIV Международный турнир решателей (14 International Solving contest (ISC) начнется в 10.00 в библиотеке им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, д. 37).

Продолжается Открытый городской робототехнический фестиваль «Робофест – Иваново». Место проведения - Центр технического творчества «Новация» (ул. Типографская, д. 25/55). Начало мероприятия в 10.00.

Чемпионат города Иванова по волейболу среди мужских команд состоится в воскресенье в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва, начало соревнований в 11.15 (СДЮСШОР №3, ул. Лежневская, д.158А).

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