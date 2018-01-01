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Новости

сегодня, 13:12

В Иванове повышается плата за детские сады

В областном центре увеличивается размер родительской платы за детские сады. Соответствующее постановление городской администрации за подписью главы Иванова Владимира Шарыпова вышло 23 января 2018 года.

Согласно документу, с 1 февраля 2018 года плата за детские сады будет составлять:

- в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания - 2125 рублей в месяц (сейчас - 2035 руб.);

- в группах кратковременного пребывания - 780 рублей в месяц (сейчас - 750 руб.).

Напомним, последний раз плата за детсады повышалась в мае 2017 года.



ключевые слова: детский сад плата
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Гражданин хороший								
							
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							Странно. Должна же понижаться. У нас инфляция минимальная. Об этом президент в программе Время говорил.
    
Надо ОНФ на них наслать. Пусть проверят, чем они там в этих садах занимаются. Может воспитанники на митинг Навального собираются? Или воспитатели утаивают всю правду о злодеяниях украинского режима?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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