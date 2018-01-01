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сегодня, 13:12
В Иванове повышается плата за детские сады
В областном центре увеличивается размер родительской платы за детские сады. Соответствующее постановление городской администрации за подписью главы Иванова Владимира Шарыпова вышло 23 января 2018 года.
Согласно документу, с 1 февраля 2018 года плата за детские сады будет составлять:
- в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания - 2125 рублей в месяц (сейчас - 2035 руб.);
- в группах кратковременного пребывания - 780 рублей в месяц (сейчас - 750 руб.).
Напомним, последний раз плата за детсады повышалась в мае 2017 года.
ключевые слова: детский сад плата
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Комментарии (1)
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сегодня, 13:12В Иванове повышается плата за детские сады
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Надо ОНФ на них наслать. Пусть проверят, чем они там в этих садах занимаются. Может воспитанники на митинг Навального собираются? Или воспитатели утаивают всю правду о злодеяниях украинского режима?