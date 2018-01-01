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сегодня, 12:28
В Ивановской области сотрудник колонии получил взятку от осужденного
Суд приговорил бывшего инспектора УФСИН к исправительным работам
В Кинешме вынесен приговор бывшему сотруднику колонии строгого режима. Судом установлено, что младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-4 получил от осужденного взятку в размере 5 тысяч рублей. За это сотрудник УФСИН должен был пронести в колонию и передать осужденному мобильный телефон. Кроме того, у этого же инспектора нашли наркотики.
В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд приговорил бывшего сотрудника исправительного учреждения к 1 году исправительных работ с 10-процентным удержанием из зарплаты в доход государства.
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за взятку (вертухаю) исправ работы ...какой гуманизм !