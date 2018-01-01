Ивановцев приглашают на лекцию об авангарде в фотографии 1920-х годов

В областном центре продолжаются мероприятия в рамках подготовки к фестивалю современного искусства

В рамках подготовки к фестивалю современного искусства «Первая фабрика авангарда», который пройдет в Иванове в сентябре 2018 года, продолжает работу просветительский цикл «Авангард для начинающих».

2 февраля в 18.00 в «Точке кипения» (г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город», 4 уровень) пройдет лекция фотографа Олега Павлова «Угол нового зрения. Авангард в фотографии 1920-х».

В рамках лекции-дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы:

- Как и почему сформировались центры авангардной фотографии в советской России, восточной Европе и США.

- Как именно и почему фотография кардинально меняется в 1920-х?

- Чему мы можем научиться у фотографов этой эпохи?

- Где мы можем увидеть наследие авангардной фотографии, и почему без этой фотографии невозможно понять всю современную фотографию?

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: https://leader-id.ru/event/6689/ или в «Точке кипения» в день проведения мероприятия.

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