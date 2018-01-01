В Ивановской области выросло число убийств и изнасилований

Некоторые итоги криминогенной обстановки в регионе за 2017 год

Сегодня, 26 января, в следственном управлении СК России по Ивановской области состоялось расширенное заседание коллегии, на котором обсуждались итоги работы за 2017 год и задачи на 2018 год.

С докладом выступил руководитель регионального СУ СКР Александр Булаев. Приводим небольшой фрагмент этого выступления, касающийся итогов прошлого года:

«В 2017 году следователями следственного управления рассмотрено более 4 800 сообщений о преступлении. Несмотря на снижение количества поступивших в следственное управление сообщений и количества рассмотренных сообщений, удельный вес возбужденных уголовных дел возрос с 18% до 22,6%.

Всего в производстве следователей находилось более 1 700 уголовных дел. Среди расследованных 438 или более 41% особо тяжких и тяжких. Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил более 260 миллионов рублей. Следователями обеспечено возмещение ущерба на сумму более 160 миллионов рублей.

Криминогенная обстановка в области при увеличении общей преступности (на 10,7%) и особо тяжких преступлений (на 18,3%) характеризуется ростом числа зарегистрированных умышленных убийств на 14%, изнасилований на 50%. Зарегистрировано 35 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших (ч. 4 ст. 111 УК РФ), что на 18,6% меньше, чем за 2016 год.

Показатель раскрываемости преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, в 2017 году возрос до 93%, изнасилований - до 95%. Раскрываемость убийств по области незначительно снизилась и составляет 89,2%. Данный показатель выше среднего показателя по ЦФО».

поделиться ссылкой:

