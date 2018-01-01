В Иванове машина сбила на «зебре» двух женщин и ребенка

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ДТП случилось 24 января на улице Ташкентской областного центра. Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин и подростка, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре». К счастью, обошлось без серьезных последствий – дорожный инцидент не попал даже в сводки УГИБДД.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

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