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Новости

сегодня, 11:34

В Иванове машина сбила на «зебре» двух женщин и ребенка

Видео

ДТП случилось 24 января на улице Ташкентской областного центра. Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин и подростка, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре». К счастью, обошлось без серьезных последствий – дорожный инцидент не попал даже в сводки УГИБДД.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ДТП пешеходы наезд
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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									Peshehod								
							
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  • сегодня, 12:35
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    • 
										-1
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							Почему никто  не пишет, что не убедилась в отсутствии автомобилей, что тормоза не тормозят, ночью не видно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • сегодня, 14:31
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										-1
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							Жаль, что данный инцидент не попал в сводки, ведь явно кто-то с купленными правами, водитель женского пола.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 18:30
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										-1
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							Очередное тупое доказательство:
    
Дано:
    
 - "Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин и подростка, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре». "
    
Почему произошло:
    
 - Не убедились в своей безопасности, и халатно отнеслись к ПДД, кто - пешеходы!
    
 - Убедились что их пропускают, и все остановились? - Нет!
    
- А зачем? - А идиоты потому что.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									кьюриосити								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А ничего, что они почти перешли дорогу и ВСЕ остальные водители остановились перед пешеходным переходом. Пешеходы убедились в том, что их пропускают и пошли. Идиот водитель, сбивший пешеходов. В данном случае ему нет оправданий								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									berlioz								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой-то зверь! Ехал, судя по видео, медленно и неуклонно прямо на людей. И поймал их-таки на обочине! И почему это не попало в сводки? У нас теперь соответствует закону - людей сбивать на пешеходном переходе?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На пешеходном переходе сбивать удобнее . Ходят толпами по своим тропам, а на обычной дороге еще поискать нужно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марина9								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, конечно. А Вам не приходит на ум, что водитель, видя, что остальные машины остановились, пытается тоже остановиться (тормозной путь, да ещё на покрытой наледью и снегом дороге, никто не отменял), а также заезжает на обочину, пытаясь изменить траекторию движения, чтобы избежать наезда. А пешеходы идут прямо ему под колёса, видимо думая, что на пешеходном переходе они неуязвимы, и автомобиль сейчас взлетит волшебным образом. А тормозной путь на сухом асфальте со скорости 60 км/ч  минимум 20 м, это при резком торможении, а на льду он может быть больше в 7 раз! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и я об этом. Пешеходы постоянно бросаются под колеса, в гололед. Вот только не они скользили, а водила, и МЭР когда дорогу готовил. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марина9								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, чем отличается большинство водителей от большинства пешеходов? Водители в основном знают ну хоть какие-нибудь ПДД (кто не знает-долго на дорогах не живет), пешеходы почти поголовно ПДД не знают и знать не хотят из принципа. Водители, в основном, знают и соблюдают правило Дай Дорогу Дураку, даже если я 10 раз по правилам ПДД права, всё равно смотрю во все стороны и ожидаю подвоха от остальных участников движения, особенно в нашем замечательном городе, поэтому к неожиданностям часто бываю морально и физически готова (опять же, кто это правило не соблюдает, тот долго на дороге не живёт), пешеходы этого правила не знают, и знать не хотят. Зато они точно знают что кругом правы и все должны их пропускать. Справедливости ради, хочу заметить, что велосипедисты, в основном, гораздо хуже пешеходов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									и6м5с4ч3я2								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ты  про  чьих  тупых????????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой красивый наш город ночью .Загляденье.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Марина9								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А, вообще, на таких дорогах, где больше двух полос, лучше не делать нерегулируемых пешеходных переходов. Даже ответственные пешеходы не могут оценить, во всех ли полосах водители их видят и уступают дорогу, а водители также часто не могут вовремя увидеть пешеходов, т.к. их загораживают другие участники движения, и, соответственно, вовремя начать торможение, как вероятно и было при данном ДТП.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А, вообще, в городе за счет автовладельцев нужно построить отдельную полосу. Летящий автодятел не всегда знает где можно увидеть пешехода. Пешеход не всегда успевает увидеть летящего автодятла и не может оценить куда и зачем летит, может просто спит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марина9								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, автовладельцы, как раз, платят налоги, на которые строят и ремонтируют дороги. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							видели эту аварию, виноват водитель, и было это не ночью, а около 5 часов вечера.  сбитая женщина пожилая сильно хромала, он ее к себе в машину посадил и увез. там  освещенный пешеходный переход и довольно оживленный в это время, на другой стороне 3 детских сада, и очень много родителей с детьми через него переходят. Не увидеть, что впереди пешеходный переход и остановившиеся автомобили - просто невозможно, либо гнал, либо  по телефону трещал. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									и6м5с4ч3я2								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Защитники  хреновы  -с  вашими  понятиями   на  самокатах  катать  надо  а не  на  тачках  Вы  коменты  раскидывайте   на  бычье  которое   в  предыдущих  сводках  были  чет  ваших  записей  там  нет???????????  Особое  очередное  ТУПОЕ  высказывание  Леного    как  малый ребенок   на  самом  деле  Ни   черного  ни  белого  не  видит--------  видно   не  приперло  еще????)))))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году
				
сегодня, 21:05

				

				Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году 
								

					Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"				

				

	    			
    
	    				
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	       		Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза
				
сегодня, 15:08

				

				Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза 
									
								

					
	 И составил 661 тысячу рублей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В двух районах Ивановской области сменилась власть
				
сегодня, 14:35

				

				В двух районах Ивановской области сменилась власть 
									
								

					
	 Одному из новых руководителей муниципалитета – 30 лет
				

				

	    			
    
	    				
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