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сегодня, 11:34
В Иванове машина сбила на «зебре» двух женщин и ребенка
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ДТП случилось 24 января на улице Ташкентской областного центра. Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин и подростка, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре». К счастью, обошлось без серьезных последствий – дорожный инцидент не попал даже в сводки УГИБДД.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
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Дано:
- "Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин и подростка, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре». "
Почему произошло:
- Не убедились в своей безопасности, и халатно отнеслись к ПДД, кто - пешеходы!
- Убедились что их пропускают, и все остановились? - Нет!
- А зачем? - А идиоты потому что.