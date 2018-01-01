Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:22

Сотрудники ивановской мэрии провели очередной рейд по пекарням и булочным

Всего было проверено 10 торговых объектов, расположенных в многоквартирных домах (фото)

В администрацию областного центра продолжают поступать жалобы на работу торговых организаций, производящих и реализующих хлебобулочную продукцию в многоквартирных жилых домах. В связи с этим сотрудники городского управления муниципального контроля провели очередной рейд по ивановским пекарням и булочным.

Всего было проверено 10 торговых объектов – на улицах Воронина, Велижской, Суворова, Парижской коммуны, Маршала Василевского, Каравайковой, Громобоя, Жарова, а также на проспекте Ленина. Руководству пекарен было указано на неукоснительное соблюдение действующих норм, в том числе о недопущении складирования мусора работниками вне специально отведенных для этого мест.

По факту самовольных размещений информационных материалов без получения специального разрешения, расположенных у входов в пекарни на улицах Велижской и Жарова, возбуждены дела об административном правонарушении. Размер накладываемых в случае нарушений штрафов - от 3 до 60 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: пекарня булочная рейд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1855
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чем так уж провинились именно пекарни то? Свежий хлеб приравняли к наркотикам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Офигительный пандус на второй фотке. Под 45 градусов. Сам не убъешься - тебя убъют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да ладно тебе, Петров одобряет! ;)
    
А пекарни то, да денег нет, вот и ходят попрошайничают, может кто взятку даст, это сейчас мода такая.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хоть какой-то пандус, по нему можно хотя бы с коляской заехать. а вы попробуйте заехать с коляской хоть в одну аптеку.  Ни в одну аптеку невозможно попасть даже с простой коляской, не то, что инвалидам. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году
				
сегодня, 21:05

				

				Супруга ивановского губернатора объявила о проведении первого фестиваля киносериалов - в Ивановской области в 2018 году 
								

					Светлана Дрыга пригласила к участию в нем ведущих кинематографистов на церемонии "Золотой Орел"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							703						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза
				
сегодня, 15:08

				

				Средний размер взятки в Ивановской области вырос почти в два раза 
									
								

					
	 И составил 661 тысячу рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1399						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В двух районах Ивановской области сменилась власть
				
сегодня, 14:35

				

				В двух районах Ивановской области сменилась власть 
									
								

					
	 Одному из новых руководителей муниципалитета – 30 лет
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3026						
    •