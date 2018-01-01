Сотрудники ивановской мэрии провели очередной рейд по пекарням и булочным

Всего было проверено 10 торговых объектов, расположенных в многоквартирных домах (фото)

В администрацию областного центра продолжают поступать жалобы на работу торговых организаций, производящих и реализующих хлебобулочную продукцию в многоквартирных жилых домах. В связи с этим сотрудники городского управления муниципального контроля провели очередной рейд по ивановским пекарням и булочным.

Всего было проверено 10 торговых объектов – на улицах Воронина, Велижской, Суворова, Парижской коммуны, Маршала Василевского, Каравайковой, Громобоя, Жарова, а также на проспекте Ленина. Руководству пекарен было указано на неукоснительное соблюдение действующих норм, в том числе о недопущении складирования мусора работниками вне специально отведенных для этого мест.

По факту самовольных размещений информационных материалов без получения специального разрешения, расположенных у входов в пекарни на улицах Велижской и Жарова, возбуждены дела об административном правонарушении. Размер накладываемых в случае нарушений штрафов - от 3 до 60 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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