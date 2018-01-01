Задолжавший почти 1,5 млн рублей житель Ивановской области прятался от приставов за диваном

Скрываться неплательщику помогала его сожительница

41-летний житель Кинешемского района по решению суда с 2010 года был обязан выплачивать алименты в размере 1/3 со всех видов доходов ежемесячно на содержание двоих детей. Однако этого мужчина не делал и накопил задолженность на общую сумму 1 миллион 405 тысяч рублей.

В 2014 году неплательщик был привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов и осужден на 1 год 2 месяца лишения свободы. После освобождения мужчина выводов не сделал и начал прятаться от приставов. Установить место его фактического проживания не удалось: дом с адресом регистрации сгорел еще 5 лет назад. Мужчина был объявлен в розыск.

Обнаружить должника помогли соседи его сожительницы, которые и подтвердили, что он постоянно находится у нее дома. О дальнейших событиях пресс-служба УФССП по Ивановской области рассказывает так:

«Судебный пристав навестил его сожительницу. На пороге он услышал, что гражданского мужа нет дома, где его найти — не знает, но сотрудник службы попросил осмотреть квартиру и увидев, что на диване находилось два одеяла, он принял решение заглянуть за диван, гостю открылась шокирующая картина: на полу лёжа на спине застыл мужчина. Должник не поверил своим глазам, что его обнаружили, ему пришлось, покинул свое убежище».

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