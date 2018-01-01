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Новости

18 минут назад

Трое легко одетых ивановцев отправились в лес и потерялись

В поисках потеряшек спасатели и корреспондент «Барса» прошли по зимнему лесу более 20 километров (видео)

Сообщение о том, что мужчины заблудились в лесу, поступило на пульт дежурного МЧС вчера около 9 часов вечера. На место выехала 1-я смена областного спасотряда. Зона поисков — от Лебяжьего луга до областной больницы. Квадрат за квадратом специалисты прочесывали ночной лес. Все это время заблудившиеся были на связи по телефону, но звука сирены не слышали. По версии заблудившихся, трое друзей отправились в однодневный поход, взяв с собой карту, компас и другие необходимые вещи, но не смогли выйти засветло. Однако, когда в половине третьего ночи мужчин 1979, 80 и 81 года рождения обнаружили, выяснилось, что у них с собой ничего нет. Мало того — все были крайне легко одеты: в короткие куртки, без шапок, а на ногах — кроссовки.

Все подробности поисков смотрите сегодня вечером в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: лес поиск
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 13 минут назад
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							И снова вспоминается Лавров, с его бессмертным афоризмом...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 6 минут назад
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							Они идиоты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 6 минут назад
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							Не верный заголовок. Писать нужно так: "Трое наркоманов пошли искать "закладку" и заблудились" Это будет правдой.
    
А в подтексте "на поиски выехала группа спасателей с диллером".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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