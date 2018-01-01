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39 минут назад
В Ивановской области пожар унес жизнь 41-летнего мужчины
Трагедия произошла в Кохме
Сообщение о возгорании дома на улице Советской в Кохме поступило на пульт дежурного 26 января в 01.36. Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, дом горел уже по всей площади. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погиб 41-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.
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