В Ивановской области пожар унес жизнь 41-летнего мужчины

Трагедия произошла в Кохме

Сообщение о возгорании дома на улице Советской в Кохме поступило на пульт дежурного 26 января в 01.36. Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, дом горел уже по всей площади. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погиб 41-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.

поделиться ссылкой:

