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Новости

39 минут назад

В Ивановской области пожар унес жизнь 41-летнего мужчины

Трагедия произошла в Кохме

Сообщение о возгорании дома на улице Советской в Кохме поступило на пульт дежурного 26 января в 01.36. Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, дом горел уже по всей площади. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погиб 41-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар гибель МЧС
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